Los fanáticos de los Packers piden el despido de Rich Bisaccia después del colapso ante los Bears

Después de otro humillante error de equipos especiales en la derrota ante el Osos de chicagoalguno Empacadores de Green Bay Los fanáticos piden el trabajo del coordinador Rich Bisaccia.

Los Bears recuperaron una patada lateral que rebotó en las manos del receptor abierto de los Packers. Romeo Doubs dentro de los últimos dos minutos del enfrentamiento de la Semana 16, aprovechando la rara recuperación (un 8% de posibilidades de éxito) y marchando campo abajo para empatar el juego.

Luego, Chicago ganó el sorteo en tiempo extra, optó por aplazar, detuvo a Green Bay en su única serie y se fue con un pase de touchdown de 46 yardas al receptor abierto. DJome Moeure es.

Si bien varios errores contribuyeron al colapso de los Packers en el Soldier Field, los fanáticos de los Packers parecían particularmente molestos por otro error costoso de los equipos especiales.

Esto es algo de lo que dicen los fans:

«Los Packers legítimos podrían no llegar a los playoffs porque emplean a Rich Bisaccia». un fan escribió después de la derrota del 20 de diciembre en X.

Los Packers legítimos podrían no llegar a los playoffs porque emplean a Rich Bisaccia

«La rica Bisaccia ha sido un problema conocido en las ofertas especiales desde hace al menos 2 años». Otro fan insistió en X después del juego. “Al igual que cuando finalmente dispararon [Maurice] Mo Drayton [in 2022] Mucho después de que se haya causado el daño, me temo que la historia se repetirá”.

Rich Bisaccia ha sido un problema conocido en ofertas especiales durante al menos 2 años. Al igual que cuando finalmente despidieron a Mo Drayton después de que el daño ya estaba hecho, me temo que la historia se repetirá.

“Comenzando de nuevo la agenda Fire Rich Bisaccia” un tercer fan escribió en X.

Arrancando de nuevo la agenda del fuego Rich Bisaccia

«Rich Bisaccia es contratado para coordinar equipos especiales… a propósito… al ritmo más alto en el fútbol profesional». escribió Ken Ingallsun analista de tope salarial de los Packers.

Rich Bisaccia es contratado para coordinar equipos especiales… a propósito… al ritmo más alto en el fútbol profesional…

Otro analista, Jason B. Hirschhorn de El saltotambién intervino para cuestionar si los Packers “harán responsable a Rich Bisaccia” por el costoso error, como Rams de Los Ángeles lo hizo la semana pasada cuando dispararon Chase Blackburn después de la derrota del 18 de diciembre.

Los Rams despidieron a su coordinador de equipos especiales después de la debacle del jueves. ¿Los Packers responsabilizarán de manera similar a Rich Bisaccia?

Matt LaFleur defiende a Rich Bisaccia y los equipos especiales

El error de patada lateral de los Packers contra los Bears ni siquiera es la única jugada de equipos especiales que ha contribuido directamente a que pierdan un juego durante la temporada 2025.

En la Semana 3, a los Packers se les bloqueó el intento de gol de campo de 46 yardas de la ventaja en los últimos 30 segundos, lo que llevó al marrones de cleveland marchando campo abajo y ganando el juego. La semana siguiente, el vaqueros de dallas bloqueó uno de sus PAT y lo devolvió para una conversión de dos puntos, un momento trascendental en un juego que terminó en empate 40-40.

Los Packers también fallaron un decisivo gol de campo de 43 yardas contra los panteras de carolina en la derrota de tres puntos de la Semana 9, todos errores fundamentales que caen bajo el ámbito de Bisaccia.

Sin embargo, incluso después de fallar la patada lateral, el entrenador en jefe de los Packers, Matt LaFleur, dijo que siente que su unidad de equipos especiales ha hecho un “bastante buen trabajo” durante la temporada 2025.

«Lo entiendo,» LaFleur dijo cuando se le preguntó sobre los costosos errores de los equipos especiales. «Estás viendo tres jugadas que son jugadas asesinas, pero creo que si miras la totalidad, creo que nuestros equipos han hecho un trabajo bastante bueno, especialmente cuando miras nuestras unidades de cobertura. Sé que somos sólidos en lo que hacemos, y creo que los muchachos han estado compitiendo. No es como si estuviéramos renunciando a grandes ganancias o cosas de esa naturaleza. Es simplemente desafortunado que haya habido un par de momentos en los que simplemente se pone una nube negra sobre lo que se ha hecho».

Romeo Doubs asume la culpa por mal manejo de la patada lateral

Bisaccia es el coordinador de equipos especiales y, como tal, asume la responsabilidad cada vez que una de sus unidades no cumple con las expectativas o comete un error costoso. Dicho esto, es difícil culpar demasiado al veterano entrenador por cómo se desarrolló finalmente el saque lateral.

Analicemos la situación: los Bears, en modo desesperado, están lanzando una patada corta que tiene un porcentaje de un solo dígito de funcionar a su favor. Para hacerlo aún más difícil para ellos, los Packers deciden sacar a relucir a su receptor más seguro en Doubs, quien había atrapado cinco pases para 86 yardas y un touchdown en el juego hasta ese momento.

Los Bears patean el balón, Doubs le pone las manos encima y luego lo maneja devastadoramente mal, dejando al esquinero y al as de los equipos especiales. Josh Blackwell para realizar la recuperación de la clave.

Es difícil culpar al entrenador de 65 yardas en la banca porque su mejor jugador no hizo la jugada, e incluso el propio Doubs estaría de acuerdo en que la culpa recae directamente sobre sus hombros.

«Mierda, me lo perdí», dijo Doubs en el postjuego, a través de Matt Schneidman del Athletic. «Ese es solo este juego, hermano. Represento esta mierda toda la semana, y sí, hermano, alguien tiene que ser responsable, y estoy dispuesto a aceptar el 1000%».