Los fanáticos de los Chiefs le encantará la predicción del Super Bowl del ex corredor de Pro Bowl

El Jefes de Kansas City comenzará la temporada 2025 en Sao Paulo, Brasil, el viernes por la noche, ya que se enfrentarán a su rival de la AFC West, el Chargers de Los Ángeles. Aunque es solo la semana 1, este es un gran juego para los Chiefs, en gran parte debido al hecho de que la última vez que los vimos en el campo, fueron destruidos por el Filadelfia Eagles en Super Bowl LIX.

Una derrota de 40-22 ciertamente no fue el resultado que Kansas City esperaba, pero eso no ha disuadido al equipo de su búsqueda para regresar a la cima de la montaña. Si le preguntas al ex corredor de Pro Bowl Fred Taylor, él cree que los Chiefs tienen una muy buena oportunidad de ganar la AFC y regresar al Super Bowl.

Fred Taylor emite la predicción del Super Bowl de Chiefs

Desde que Mahomes asumió el cargo de mariscal de campo titular de los Chiefs en 2018, han sido constantemente el equipo en vencer en la AFC. En sus primeras siete temporadas, Mahomes ha llegado al Super Bowl cinco veces, ganando en tres ocasiones. Durante gran parte de ese tramo, los Chiefs simplemente se han sentido inevitables, pero todo se derrumbó contra los Eagles.

Por primera vez en años, hay alguna duda en torno a Kansas City. Sí, llegaron al Super Bowl el año pasado, pero no fueron exactamente la fuerza dominante que habían sido en años anteriores. Mahomes parecía mortal por una vez, y su elenco de apoyo, particularmente en la ofensiva, dejó mucho que desear.

La oficina principal trabajó duro en la construcción de esta lista durante la temporada baja, y aunque no son los favoritos para ganar el Super Bowl, siguen siendo uno de los equipos más aterradores de la liga. Al hablar con Apuesta de roca duraTaylor dejó en claro que no está mirando más allá de los Chiefs debido a una mala pérdida, ya que cree que volverán al Super Bowl este año.

«Es difícil ir contra los Jefes de Kansas City», dijo Taylor. «Han estado reconstruyendo. Sus receptores, jóvenes hace un año, creo que han mejorado. Van a seguir mejorando. Y Patrick Mahomes, no puedes contarlo … volveré con los Jefes de Kansas City. Andy Reid, Pat Mahomes, siempre están cerca (si no lo ganan)».

¿Pueden los Chiefs ganar Super Bowl LX?

Los jefes han demostrado que pase lo que pase, simplemente no se pueden contar. Claro, no ganarán todos los juegos, pero la mayoría de las veces, encontrarán una manera de prevalecer. Ese tren de pensamiento es especialmente frecuente cuando nos dirigimos a la campaña 2025, porque este equipo estará ansioso por demostrarle al mundo que siguen siendo el mejor equipo de la liga.

Eso será más fácil decirlo que hacerlo, especialmente con los Buffalo Bills, Baltimore Ravens y Cincinnati Bengals, todos listos para darle una carrera a Kansas City por su dinero en la AFC. Taylor sabe que hay algunas preocupaciones en torno a los Chiefs, pero al final del día, viajará con Mahomes y compañía hasta que alguien en la AFC demuestre que pueden vencerlos.