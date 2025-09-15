Los fanáticos de los Browns instan al equipo a hacer una llamada sorprendente en QB en la Semana 3

El Cleveland Browns sufrió una ruta 41-17 a manos del Ravens de Baltimore en el camino en la semana 2 para caer a 0-2 en el año.

Fue una pérdida decepcionante para los Browns, y en el juego, Joe Flacco fue banca a favor de Dillon Gabriel. Después del juego, los fanáticos de los Browns acudieron a las redes sociales para llamar a Flacco para seguir siendo el mariscal de campo titular, a pesar de las luchas del veterano.

«No jugó bien hoy, sin embargo, jugó bien en la semana 1. Le daría otra semana y lo dejaría soltarlo», un fanático escribió.

«Absolutamente, no puedes alimentar a un novato QB para esa defensa de los Packers, la próxima semana y luego hacer el movimiento», un fanático agregado.

Muchos fanáticos creen que Flacco necesita comenzar otro juego o dos, ya que comenzar a un novato contra Green Bay en la Semana 3 no sería sabio.

«Eventualmente, pero probablemente no lo harán por un tiempo todavía. El nuevo QB no mejorará nada, pero tal vez tambaleando. Si los muchachos más jóvenes juegan, al menos tienes una idea de lo que pueden o no pueden hacer», un fanático escribió.

«Semana 7 contra Miami es el movimiento», un fanático agregado.

«Espere hasta después de la semana 4 al menos. Packers D es increíble, los leones solo un nivel debajo. Vikings o Steelers son su mejor oportunidad para hacer el cambio», un fanático escribió.

Si los Browns hacen un cambio de quarterback, Gabriel probablemente sería el titular, pero tal vez Cleveland también recurriría a Shedeur Sanders en el camino.

El entrenador de los Browns confirma que Flacco comenzará la semana 3

A pesar de que Flacco está en banca en el juego, el entrenador de los Browns, Kevin Stefanski, confirmado Flacco seguirá siendo el mariscal de campo titular.

«No creo que hayamos hecho lo suficientemente bien. Creo que colectivamente como equipo, nosotros, como ofensiva, nosotros, como cuerpo técnico, todos no hicimos un trabajo lo suficientemente bueno», dijo Stefanski.

Mientras tanto, Flacco dijo después del juego que no se estaba enfocando si había perdido su trabajo o no.

«No puedo preocuparme por esas cosas de todos modos. Honestamente no está en mi mente», Dijo Flacco. «Tengo que salir y simplemente jugar mi juego. Juega como sé cómo liderar a este equipo lo mejor que puedo. Todas esas otras cosas están fuera de mi control. Es lo que es».

Flacco fue 25 de 45 para 199 yardas, 1 touchdown y 1 intercepción. Gabriel, mientras tanto, fue 3 por 3 para 19 yardas y un touchdown.

El dueño de Cleveland quería que jugara QB de novato

Aunque los fanáticos de los Browns y Stefanski quieren que Flacco comience en la Semana 3, el propietario, Jimmy Haslam, dejó en claro que quería que los mariscales de campo novatos vieran el campo esta temporada.

«Kevin es consciente de (necesita ver a los mariscales de campo novatos)», Haslam dicho. «Él sabe lo importante que es el mariscal de campo, y él y Andrew hablan sobre ese tipo de cosas todo el tiempo. Conversación diaria en curso».

Aunque el propietario de los Browns quiere ver jugar a los mariscales de campo novatos, es probable que no suceda por el momento, ya que Stefanski está comprometido con Flacco.

Cleveland será el anfitrión del Packers de Green Bay el domingo.