Los fanáticos de los 49ers les encantaría si esta predicción de Brock Purdy se hiciera realidad

El San Francisco 49ers Tenía dos jugadores en la carrera de MVP en 2023 con QB Brock Purdy y RB Christian McCaffrey que ofrecieron temporadas sobresalientes en su camino a una aparición en el Super Bowl.

Bueno, un escritor de la NFL cree que Purdy todavía tiene la oportunidad de asegurar el premio MVP que lo eludió hace un par de temporadas con un gran año de recuperación en 2025.

Brock Purdy predijo ganar MVP de la liga en 2025

Vic Tafur, del atlético, no parece disuadido en absoluto por la temblorosa campaña 2024 de Brock Purdy porque predijo con valentía que el QB de los 49ers ganará MVP de la liga en 2025.

«Los 49ers tienen el poder (saludable) Star Power, el entrenamiento, el talento defensivo joven y el horario fácil de recuperarse del récord 6-11 del año pasado y hacer una carrera de playoffs. Christian McCaffrey y George Kittle no pueden ganar MVP, porque uno es un corredor y el otro es un ala cerrada». escribió tafur. «Purdy tiene el talento y la narrativa – Pasando del Sr. Irrelevant a la franquicia recién pagada QB, además obtendrá aún más crédito a medida que los Niners están uniendo a su cuerpo receptivo para comenzar la temporada. Ah, y casi lo olvidamos: los 49ers acaban de firmar a Márquez Valdes-scantling. Cuatro de los últimos cinco MVP de la NFL tuvieron MV en su lista de la Semana 1: Aaron Rodgers, Rodgers nuevamente, Patrick Mahomes y Josh Allen ”.

Purdy viene de una temporada de altibajos con 3,864 yardas aéreas y 20 touchdowns para ir con 12 intercepciones en su carrera. Estos números no son terribles por ningún tramo de la imaginación, pero estaban muy lejos de su línea de estadísticas 2023 de 4,280 yardas aéreas y 31 pases de touchdown.

El contexto es importante cuando se trata de evaluar dónde las cosas fueron un poco de lado para Purdy en 2024. Lesiones a Christian McCaffrey, Brandon Aiyuk y Trent Williams tuvieron un impacto significativo en la producción ofensiva que hemos visto anteriormente de los Niners liderados por Purdy.

Además, la tasa de juego explosiva de Deebo Samuel cayó significativamente, lo que en realidad llevó a Jauan Jennings a producir un año profesional cuando se le presionó en un papel más importante con la lesión de Aiyuk.

A pesar del año descendente del High Bar Purdy para sí mismo durante los primeros dos años de su carrera, los 49ers todavía se sintieron lo suficientemente seguros en la selección de la séptima ronda para firmarlo con una extensión de contrato de $ 265 millones en esta temporada baja.

¿Podrían las lesiones a 49ers WR Room dañar las posibilidades de Purdy en una oferta de MVP en 2025?

Si esta predicción de MVP de Purdy se hiciera realidad, probablemente saldría de un enorme año estadístico del producto estatal de Iowa en 2025.

¿Purdy es capaz de generar números de calibre MVP? Sí, su producción de 2023 es prueba de eso.

¿Es Purdy capaz de generar números de calibre MVP con Ricky Pearsall como su WR1? Eso se siente mucho más incierto.

Jason Katz de Pro Football Sports Network escribió«Las armas de Purdy son mucho más inciertas. George Kittle sigue siendo su opción más confiable, especialmente porque Brandon Aiyuk se recupera de la reconstrucción de ACL. Deebo Samuel Sr. se ha ido, aunque para ser justo, esa es la adición de subtracción, al menos en función del tipo que vimos la temporada pasada. Queda por ver si Jauan Jennings y/o Ricky Pearsall puede pasar por una temporada completa y, de la actualidad, queda por verse, de manera, McCaffi, es necesario que se vean a Jauan, y a Ricky Pearsall puede pasar por una temporada completa. saludable «, al hablar de la perspectiva estadística de Purdy que ingresa a la temporada 2025 de la NFL.

Cuanto antes Aiyuk y Jennings puedan regresar a la alineación, las posibilidades de mejor Purdy son para una oferta de MVP. Si ambos receptores pierden una cantidad significativa de tiempo esta temporada, entonces es mucho más probable que la ofensiva vuelva a la grandeza sobre los hombros de un cristiano saludable McCaffrey en 2025.