Los fanáticos de Jimmy Kimmel protestan a Trump, Erosión de los derechos de la Primera Enmienda

La conmoción de ver Jimmy Kimmel arrancé abruptamente el aire esta semana después de recibir fuego del presidente de la FCC, Brendan Carr, propietarios de la estación afiliada de ABC y presidente Donald Triunfo fue el cola final para muchos fanáticos de Kimmel y la televisión nocturna.

Varios cientos de personas participaron en protestas el jueves después Disney y ABC optó por evitar «Jimmy Kimmel Live» indefinidamente En medio de una campaña de presión alimentada con medios de comunicación. Kimmel, quien durante mucho tiempo ha sido un crítico vocal de Trump, ha sido criticado por algunos de sus comentarios relacionados con el asesinato del 10 de septiembre al activista conservador Charlie Kirk.

La participación de las manifestaciones planificadas apresuradamente el jueves fuera de la sede de Disney en Burbank y Nueva York y Kimmel’s Stage en Hollywood fue pequeño pero apasionado. La amenaza de presentación del Jefe de la FCC contra ABC y Disney sobre Kimmel agitó las pasiones en los fanáticos de Kimmel, así como la gente cotidiana alarmada por lo que ven como la erosión de las normas sociales y las libertades civiles bajo la administración Trump. También llega inmediatamente después de la noticia de que el «Late Show With Stephen Colbert» de CBS será cancelado al cierre de la temporada actual, luego de una carrera de 10 años y después de que CBS tuvo un gran encuentro legal con Trump durante «60 minutos».

Deborah Short, residente de Hollywood, defendió rápidamente a Kimmel. En su opinión, Kimmel no tiene culpa.

«No dijo nada malo. Él me representa. Si él está cerrado, estoy cerrado», dijo Short. «Eso es todo.»

Trudi Roth, un manifestante que se paró fuera del Teatro Hollywood Boulevard de Kimmel, dijo que el efecto compuesto del final de Colbert y ahora Kimmel bajo presión es una advertencia sobre cómo el movimiento de Trump quiere remodelar los principales medios de comunicación.

«Primero fue Colbert. Ahora es Kimmel. ¿Y qué sigue? ¿Tú? ¿Yo? ¿No podemos simplemente sentarnos y esperar a que eso suceda», dijo Roth. «Esto es un flujo fascista, simplemente lo es».

Fuera del complejo de teatro El Capitan en Hollywood, donde Kimmel ha grabado su serie ABC a última hora de la noche desde su debut en 2003, a veces unos 200 manifestantes se extendieron en Hollywood Boulevard. Los manifestantes llevaron letreros criticando a Disney, ABC, la FCC y los propietarios de grupos de estaciones de televisión que le dieron el golpe fatal a Kimmel al declarar que sería adelantado en mercados de Heartland como Nashville, Nueva Orleans y Salt Lake City.

Los fanáticos de Kimmel y muchos otros dijeron que la sorpresa de las noticias de preferencia los impulsó a la acción.

«Esta mañana, estaba conduciendo al trabajo y me abrieron de las náuseas que estaban perdiendo nuestra libertad de expresión en el país. Valoro la Constitución. Soy un maestro, hombre. Veo que todo se escapó», dijo una mujer que se identificó como Bobbi y dijo que vino de Ventura, a unas 65 millas al norte de Los Ángeles.

Shammu Meyyappan, de Culver City, compartió ese sentimiento.

«Estaba realmente sorprendido», dijo Meyyappan. «Jimmy Kimmel es, como, uno de los mayores anfitriones nocturnos del país, y si pudieran venir por él, no sé qué espero que alguien más tenga. Vi a Jimmy Kimmel como una figura muy querida y moderada y, por lo tanto, nunca pensé eso. [he] ABC lo sacaría del aire «.

Oscar Villanueva, un oficial de policía retirado de Los Ángeles, tenía boletos para ser parte de la audiencia del estudio de la grabación de «Jimmy Kimmel Live» el jueves. Una vez que se produjo la noticia, Villanueva decidió escuchar su voz de protesta. Dibujó un paralelo al apretón de Kimmel al perfil racial y la brutalidad de las operaciones de inmigración y cumplimiento de aduanas en Los Ángeles en las últimas semanas que han aterrorizado una variedad de comunidades de inmigrantes y étnicos en el sur de California.

«Lo que Trump está tratando de hacer, está tratando de cerrar nuestra libertad de expresión. Está tratando de asegurarse de que quiera silenciar nuestras voces, y eso no es justo. Así que tenemos que pelear porque si no, terminaremos con una dictadura», dijo Villanueva. «El perfil racial es ilegal [but] Lo que están haciendo en este momento con el problema de inmigración es que están secuestrando a las personas de las calles, donde la única razón por la que detienen a algunas personas es por el color de su piel. Y eso no está bien «.

Villanueva tenía un letrero casero que decía «amamos a Jimmy Kimmel» en un lado y «El perfil racial es ilegal» por el otro.

«Mi esposa y yo tenemos mucho amor por Jimmy porque él dice la verdad», explicó Villanueva. «Y mucha gente ahora está doblando la rodilla porque tienen miedo de lo que podría suceder. Están más preocupados por su bolsillo que hacer lo correcto para el país. Así que estoy decepcionado con Disney, estoy decepcionado con ABC. Estoy decepcionado de [Disney CEO] Bob Iger, porque todos estos hombres podrían estar haciendo lo correcto para defender y luchar contra el poder de las cosas ilegales que Trump está tratando de hacer «.

Bret Hembd, residente y abogado de Hollywood que dijo que se especializa en representar a los denunciantes, también dio la alarma sobre las normas legales y los protocolos federales que han sido arrasados ​​desde que Trump asumió el cargo en enero. Quiere ver a más personas en las calles que protestan por la extralimitación de la administración Trump.

«Hemos estado viendo meses y meses de él dirigiendo un libro de jugadas autoritario, cruzando líneas que los políticos y los presidentes de ambas partes no han cruzado, incluida la erosión de la libertad de expresión y otros derechos fundamentales», dijo Hempd. «Como alguien que es abogado, practica la ley y se preocupa profundamente por el estado de derecho, estoy extremadamente preocupado por todas esas acciones. Y esta eliminación de Jimmy Kimmel, debido a la intimidación política, es solo otra manifestación de eso. Y creo que la gente común debe estar en la calle, dejando al gobierno y dejando que sus ciudadanos federales lo saben eso no es aceptable».

Cassandra Martínez estuvo de acuerdo con otros manifestantes que el reloj está marcando la capacidad del público para afectar el cambio a través del poder de la protesta.

«Estamos perdiendo nuestros derechos en este momento», dijo Martínez. «Si perdemos la libertad de expresión, los perderemos a todos. Y eso es importante para mí que no perdamos nuestros derechos. Y eso me asusta mucho. Así que les pido a todos que no se rindan y que hablen mientras que aún podemos».

Julian Kelly, del barrio de Silver Lake de Los Ángeles, dijo que fueron las acciones de la FCC las que lo llevaron a la acción.

«No soy un gran admirador de nada que la administración esté haciendo», dijo Kelly. «Pero específicamente el jefe de la FCC que se dirige a la televisión y grita una voz disidente particular, alguien que quiere sacar el aire. Es algo que, que yo sepa, no sea precedido en nuestro país. Me sentí obligado a salir y hacer algo».

Erin McHale sostuvo una señal que decía «fascismo» con la imagen de un castillo de Disney debajo. Ella ve que los gigantes de los medios como Disney tienen la obligación de defender el poder.

«Veo esto como el primer paso hacia, ni siquiera el primer paso, sino el paso más obvio en el autoritarismo con el gobierno que controla quién está en la televisión», dijo McHale. «Estoy disgustado, y creo que Disney y ABC y todos nuestros principales conglomerados de los medios tienen la responsabilidad de enfrentar esta mierda».

Para Ruby Rose, un actor que también está trabajando en una película documental, la decisión de participar en la protesta del jueves fue personal, en parte porque ha sido amiga de los miembros de su personal de escritura y su equipo de producción.

«Amo a Kimmel. Él es familia. Es una institución. Es un ser humano realmente bueno. Simplemente no es el tipo de persona que dice cosas para crear una división. Es realmente un hombre sensato en el que siempre ha confiado realmente», dijo Rose. «Siento que esto es bastante injusto, especialmente para la tripulación y todos los demás involucrados en el programa. Siento que necesitamos levantarnos ahora mismo».

Ann Kriss, una jubilada de North Hollywood, dijo que estaba enojada al enterarse de que Nexstar, el grupo de estación que le dio el primer golpe a Kimmel, tiene una revisión de fusiones de $ 6 mil millones pendiente en la FCC.

«Esto realmente infringe nuestros derechos de la Primera Enmienda, nuestros derechos a la libertad de expresión», dijo Kriss. «Están siendo presionados por la administración Trump porque tanto Disney como Nexstar necesitan la aprobación de la FCC para, como, fusiones de mil millones de dólares, y tienen miedo de que no van a obtener eso. Por eso sacaron a Jimmy Kimmel».

Carey Okrand se describió a sí mismo como un «estadounidense patriótico y enojado» que está alarmado por la trayectoria de la nación bajo Trump.

«Tengo 72 años, y nunca he visto algo así en mi país. Y voy a pelear como el infierno por la deomcracia. Porque es repugnante lo que Trump está haciendo», dijo. «Violando la libertad de expresión. Tenemos que levantarnos y defenderse. No tengo más remedio que levantarme y luchar por mis hijos, por sus hijos».