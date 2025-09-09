Los fanáticos arrastran a JJ McCarthy de Vikings en el medio tiempo, QB se ríe por última vez

El Vikingos de Minnesota colocó una gran apuesta en el mariscal de campo de segundo año JJ McCarthy dirigiéndose a esta temporada, aunque su primer NFL El juego hizo que esa apuesta pareciera una tontería, al menos por la mitad.

McCarthy entró en el cuarto trimestre 7 de 12 pases por solo 56 yardas y una intercepción, que ex esquinero de los Vikings Nashon Wright Devolvió 74 yardas para un touchdown. También tomó tres capturas en tres cuartos.

Entrenador en jefe Kevin O’Connell No escondió su incertidumbre alrededor del llamado de señal de 22 años al final de la primera mitad, mientras envió un pateador Will Reichard Para un intento de gol de campo de 59 yardas con 11 segundos restantes y sin tiempos de espera.

Sin embargo, McCarthy cambió el juego con un enorme cuarto trimestre que comenzó con Touchdown Drive durante la primera posesión de Minnesota de la estrofa, golpeando Justin Jefferson Para un puntaje de 13 yardas en la primera conversión del tercer intento de los Vikings de la noche.

McCarthy luego golpeó otro pase de touchdown para correr Aaron Jones Más adelante en el cuarto trimestre después de una controvertida interferencia de pase en una tercera y una jugada. Luego corrió para un TD de 14 yardas para el tercer puntaje de los Vikings del período final.

Las redes sociales de la NFL se subieron a JJ McCarthy con demasiada dureza, rápidamente

A pesar de lo bien que McCarthy jugó tarde, su introducción a NFL Las redes sociales eran despiadadas.

Barstool Sports entró temprano a la acción con un video de McCarthy en la banca al final de la primera mitad.

«JJ McCarthy First Half destacan», La cuenta de Barstool subtituló un carrete de McCarthy saltando hacia arriba y hacia abajo y perdiendo su sombrero en el proceso.

«JJ McCarthy no es un QB de Calibre de la NFL». Un usuario X publicado. «La NFL es demasiado rápida para él. Ni siquiera Kevin O’Connell puede salvarlo. Absolutamente horrible, los #Vikings deberían haber mantenido [Sam] Darnold. «

«¡El primer pase de touchdown de JJ McCarthy!» Otra persona escribió bajo un video de la intercepción de McCarthy a Wright a principios del tercer cuarto.

Bears comenzó el juego sin 2 esquineros iniciales, perdió a Nashon Wright en la segunda mitad

McCarthy tuvo que hacer su primer comienzo de la NFL bajo las brillantes luces de Soldier Field en un juego televisado a nivel nacional. Dicho esto, atrapó un par de buenos descansos con respecto a la defensa de Chicago.

Esquinero de dos veces Pro Bowl Jaylon Johnson Perdí el concurso debido a una lesión en la ingle que sufrió mientras entrenaba lejos de los Bears a fines de julio. Kyler GordonEl esquinero de níquel inicial de Chicago, también se perdió el concurso con un problema de isquiotibiales.

Esquinero de tercer año Terrell Smithquien estaba compitiendo por el trabajo de CB2 en el exterior con Tyrique StevensonPerdió su temporada debido a una lesión en la rodilla en agosto. Entonces Wright, quien interceptó a McCarthy a principios de la segunda mitad, sufrió una lesión en la rodilla más tarde en el concurso que lo noqueó por un período de tiempo.

Sin embargo, nada de eso debería disminuir lo que McCarthy pudo lograr, particularmente teniendo en cuenta que los lunes por la noche fueron las primeras instantáneas significativas de su carrera profesional, y que jugó tan mal en tres cuartos, pero aún así borró un déficit de 11 puntos en el último cuarto.

McCarthy terminó la noche 13 de 20 pases para 143 yardas, 2 touchdown y 1 int. También corrió el fútbol dos veces para 25 yardas y un puntaje.