Los Falcons solicitan una entrevista como entrenador en jefe con el OC de los Seahawks, Klint Kubiak

Getty

El Halcones de Atlanta han puesto oficialmente el Halcones Marinos de Seattle coordinador ofensivo en su combinación de entrenadores en jefe, en un momento en que Seattle está tratando de mantener su enfoque en una carrera al Super Bowl.

Según Tom Pelissero de NFL MediaAtlanta ha solicitado entrevistas con el coordinador ofensivo de los Seahawks, Klint Kubiak, y el coordinador defensivo de los Miami Dolphins, Anthony Weaver, para la vacante de entrenador en jefe de los Falcons.

Para los fanáticos de los Seahawks, la pregunta inmediata es cuando esa entrevista puede realizarse y cómo encaja en el calendario de postemporada de Seattle.

Los Falcons solicitaron una entrevista con el OC de los Seahawks, Klint Kubiak, para su puesto de entrenador en jefe, según la fuente.

La cronología de la NFL añade claridad sobre “cuándo puede suceder esto”

Un cronograma de entrevistas de la liga que circula para el ciclo de contratación de 2026 señala que todas las entrevistas de primera ronda deben realizarse virtualmente y describe cuándo los equipos pueden comenzar a hablar con los candidatos.

La clave data de esa línea de tiempo:

Martes 6 de enero: Las entrevistas pueden comenzar con los candidatos cuyos equipos no llegaron a los playoffs. o quienes tienen descansos en la primera ronda, dependiendo de cuándo jugó el club entrevistador en la Semana 18 (sábado).



Miércoles 7 de enero: Mismo concepto, ligado a si el club entrevistador jugó la Semana 18 (domingo).



Martes 13 de enero: Las entrevistas pueden comenzar con los candidatos que entrenaron en los juegos de comodines del sábado y domingo.



Miércoles 14 de enero: Pueden comenzar las entrevistas con los candidatos que entrenaron en el juego de comodines del lunes.



Debido a que Seattle es el sembrado No. 1 de la NFC con un descanso en la primera ronda, la disponibilidad de Kubiak encaja perfectamente en esa ventana temprana, razón por la cual la solicitud de Atlanta es importante. ahorano más tarde.

Detalles clave que interesarán a los fanáticos de los Seahawks

Atlanta solicitó una entrevista con Klint Kubiak para su vacante de entrenador en jefe (según Pelissero). La candidatura de Atlanta quedó abierta después de que se separaron de Raheem Morris el 5 de enero.



Kubiak es elegible para una entrevista esta semana porque los Seahawks tienen un descanso en la primera ronda.



En la primera temporada de Kubiak en Seattle, los Seahawks terminaron en el tercer lugar en puntos y en el octavo lugar en yardas totales.



Sam Darnold: 67,7%, 4.048 yardas, 25 TD, 14 INT mientras Seattle tenía marca de 14-3.



Por qué la solicitud de los Falcons es una gran historia para los Seahawks

Desde la perspectiva de Seattle, este es el «impuesto al éxito».

Una ofensiva entre los tres primeros en anotaciones tiende a poner a los coordinadores en el radar de los entrenadores en jefe rápidamente, y el primer año de Kubiak dirigiendo jugadas en Seattle llegó con el tipo de línea de currículum que hace que las solicitudes de entrevistas parezcan inevitables.

Pero lo incómodo es el momento oportuno.

La semana de descanso de Seattle es una ventaja competitiva para el descanso y la preparación, y también crea una ventana limpia para que los equipos externos programen entrevistas virtuales. Incluso si todo se maneja profesionalmente, sigue siendo otra obligación en una semana en la que los Seahawks están tratando de perfeccionar su plan de postemporada.

Lo que significa para Seattle durante la semana de descanso

Los Seahawks no tienen que tomar decisiones de personal hoy. Se trata de ancho de banda y concentración.

Que Kubiak se prepare para una entrevista no significa que la ofensiva de Seattle cambie repentinamente, pero sí agrega una capa adicional a una semana que normalmente se trata de autoexploración, ajustes en la zona roja y construcción de un plan de Ronda Divisional.

También pone de relieve una realidad que los equipos odian afrontar en enero: una vez que un coordinador se convierte en un candidato legítimo a entrenador en jefe, la conversación puede pasar de “gran temporada” a “¿cómo se mantiene la continuidad?”

Si Seattle sigue ganando, es probable que el perfil de Kubiak mejore. Si Atlanta se mueve rápidamente y se reduce a los finalistas, los Seahawks eventualmente tendrán que pensar en lo que viene después de la temporada, incluso mientras intentan extender la temporada tanto como sea posible.

Los antecedentes de Kubiak ayudan a explicar el interés

Kubiak, hijo del veterano entrenador en jefe de la NFL, Gary Kubiak, ha desempeñado roles ofensivos notables en las últimas temporadas, incluido el de coordinador ofensivo de los New Orleans Saints en 2024 y el 49ers de San Francisco coordinador del juego aéreo en 2023. También estuvo dos temporadas con los Denver Broncos y entrenó con los Vikingos de Minnesota de 2019-2021.

Pero el principal punto de venta en la solicitud de Atlanta es simple: la ofensiva de Seattle funcionó, y funcionó a un alto nivel en el Año 1 con él marcando jugadas.

¿Qué pasa después?

El calendario de entrevistas de la NFL es el verdadero gancho de la “línea de tiempo” aquí: las entrevistas virtuales de primera ronda y las ventanas de principios de semana son exactamente la razón por la que esta historia aterriza mientras los Seahawks están en el adiós.

Si el interés de Atlanta persiste más allá de la primera llamada, los resultados de postemporada de los Seahawks podrían determinar qué tan fuerte se vuelve el rumor y qué tan rápido esto se convierte en una historia de varios pasos que perdura hasta enero.