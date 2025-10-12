Los Falcons reciben una actualización importante sobre el WR Darnell Mooney antes de ‘MNF’

El Halcones de Atlanta será De vuelta a la acción en la semana 6. después de disfrutar de su semana de descanso en la Semana 5. Sin embargo, enfrentarán un duro enfrentamiento de Monday Night Football contra los poderosos billetes de búfalolo que significa que será una tarea ardua para el equipo conseguir su tercera victoria de la temporada.

Durante la semana de descanso, los Falcons disfrutaron de un tiempo de inactividad, lo que también permitió que varios de sus jugadores lesionados se recuperaran. Desafortunadamente, no todos se recuperaron, ya que el equipo recibió una dura actualización sobre lesiones con respecto a El receptor abierto Darnell Mooney antes de este gran enfrentamiento en horario estelar contra los Bills.

Los Falcons descartan a Darnell Mooney para la acción de la Semana 6

En 2024, los Falcons tropezaron con un dúo de receptores abiertos de primer nivel formado por Drake London y Mooney. Si bien siempre se esperaba que London se convirtiera en uno de los mejores receptores de pases de la liga, Mooney experimentó una campaña resurgida después de un par de años malos con los Chicago Bears.

Mooney se vistió para 16 juegos con Atlanta la temporada pasada, atrapando 64 pases para 992 yardas y cinco touchdowns, la mayor cantidad de su carrera. Sin embargo, en tres juegos este año, Mooney realmente no ha logrado despegar, ya que solo atrapó siete balones para 79 yardas. Por supuesto, una lesión en el tendón de la corva con la que ha estado lidiando no le ha puesto las cosas fáciles.

La esperanza para los Falcons era que Mooney pudiera recuperar su plena salud durante la semana de descanso del equipo después de perderse la victoria de la Semana 4 sobre los Washington Commanders. Sin embargo, no sucedió tal cosa para Mooney, ya que todavía estaba luchando contra la lesión cuando el equipo regresó a la práctica, y terminó siendo oficialmente descartado para el enfrentamiento del equipo con los Bills el sábado por la tarde.

«El WR Darnell Mooney (tendón de la corva) está fuera para la Semana 6», compartió Marc Raimondi de ESPN en una publicación en X.

La ofensiva de los Falcons se quedará corta para la competencia de Pivotal Bills

Los Falcons tienen una gran cantidad de armas a su disposición, pero está claro que estar sin Mooney perjudica a la ofensiva. Penix no necesariamente ha sido excelente en cuatro juegos, y con los equipos rivales enviando mucha atención a Londres, eso solo ha hecho las cosas más difíciles en la ofensiva. London, los corredores Bijan Robinson y Tyler Allgeier, y el ala cerrada Kyle Pitts tendrán que asumir roles más importantes con Mooney fuera una vez más.

Buffalo es un oponente intimidante, pero no es imbatible, ya que los New England Patriots les propinaron una sorprendente derrota en el Sunday Night Football en la Semana 5. Los Falcons buscarán seguir el mismo plan que los Patriots ejecutaron tan perfectamente al propinarles a los Bills su segunda sorprendente derrota consecutiva. Hacerlo será más fácil decirlo que hacerlo, especialmente sin Mooney, pero todos los ojos estarán puestos en ellos cuando salgan al campo a las 7:15 pm ET el lunes por la noche.