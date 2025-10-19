Los Falcons incorporan al liniero defensivo veterano que comenzó la temporada en IR

El Halcones de Atlanta tienen un impulso positivo de cara a su competencia de la Semana 7 contra el 49ers de San Francisco. Después de entregar el billetes de búfalo Tras su segunda derrota consecutiva en Monday Night Football en la Semana 6, los Falcons han demostrado que pueden competir con los mejores equipos de la liga cuando juegan su estilo de fútbol.

Otro desafío difícil espera el Sunday Night Football contra los 49ers, pero los Falcons han dejado en claro que no pueden ser descartados, sin importar quién sea su oponente. Ayuda aún más a su causa el hecho de que el equipo recibió algunos refuerzos a lo largo de su línea defensiva antes de este partido en forma de Quon Graam es.

Los Falcons activan a Ta’quon Graham de la reserva lesionada

Los Falcons han ido creciendo sobre la marcha esta temporada después de nombrar a Michael Penix Jr. como su mariscal de campo titular. Una gran razón de su éxito inicial ha sido el juego de su defensa, que acaba de limitar a Josh Allen y los Bills a sólo 14 puntos la semana pasada, lo cual es muy impresionante considerando lo impresionante que ha sido esa unidad en lo que va de la temporada.

Y ahora, parecen estar recibiendo aún más ayuda en la delantera en la forma del veterano liniero defensivo Ta’Quon Graham. Una ex selección de quinta ronda en el 2021. NFL Draft, Graham ha pasado cuatro temporadas con el equipo, normalmente desempeñando un papel de profundidad en su línea defensiva. La temporada pasada, Graham realizó 12 tacleadas en 10 juegos de acción.

Durante el campo de entrenamiento, Graham sufrió una lesión en la pantorrilla que inicialmente no preocupaba demasiado al equipo. Sin embargo, terminó llevándolo a la reserva de lesionados, que es donde pasó los primeros cinco juegos de la temporada. Sin embargo, Graham está listo para regresar, ya que fue oficialmente activado desde la reserva de lesionados antes del próximo choque del equipo con los 49ers.

«Los Atlanta Falcons activaron al liniero defensivo Ta’Quon Graham de la reserva de lesionados y colocaron al esquinero Clark Phillips III en la reserva de lesionados», escribió Terrin Waack para el sitio web oficial del equipo el sábado.

Los Falcons buscan obtener su segunda victoria consecutiva en la semana 7

Graham no es exactamente un elemento de cambio, pero les dará a los Falcons la profundidad que tanto necesitan en su línea ofensiva, y podría tener un impacto inmediato contra la carrera en la Semana 7, considerando cómo se enfrentará el equipo contra Christian McCaffrey. Si Atlanta puede mantener callado a McCaffrey, eso podría complicarle la vida a Mac Jones mientras intenta reconstruir las cosas nuevamente para los 49ers en la ofensiva.

San Francisco está azotado por las lesiones, pero eso no les ha importado mucho hasta ahora, ya que tienen un récord de 4-2 en seis juegos. Le brindarán a Atlanta un desafío, sin importar quién esté en el campo para ellos, por lo que los Falcons tendrán que dar lo mejor de sí en ambos lados del balón. El inicio de este choque en horario estelar está programado para las 8:20 pm ET, y si Atlanta puede obtener su cuarta victoria de la temporada en este, rápidamente podría emerger como un serio contendiente a los playoffs.