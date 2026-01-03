Los fabricantes se verán obligados a fabricar coches eléctricos súper económicos

PorcelanaVIVA – Fabricante coche electrico China enfrentará nuevos desafíos. El gobierno local está preparando normas de eficiencia energética mucho más estrictas que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026.

Se dice que este reglamento es el primer estándar obligatorio de consumo de energía para automóviles eléctricos del mundo.

Si hasta ahora las regulaciones automotrices se habían centrado en gran medida en la eficiencia del combustible para vehículos con motor de gasolina o diésel, ahora el enfoque está cambiando.

El gobierno chino quiere garantizar que los coches eléctricos no sólo tengan baterías de gran tamaño y larga autonomía, sino que también sean realmente eficientes en el uso de la energía.

Como se informó VIVA Automotriz de CarscoopsEl sábado 3 de enero de 2025, en esta última normativa, el límite de consumo energético se ajustará al peso del vehículo.

Por ejemplo, un turismo eléctrico de unas dos toneladas debería poder registrar un consumo máximo de 15,1 kWh cada 100 km. Esta cifra es relativamente estricta y equivalente al consumo de coches eléctricos populares como el Tesla Model 3 en uso diario normal.

Los medios locales dijeron que las nuevas reglas eran alrededor de un 11 por ciento más estrictas que los estándares recomendados anteriormente. El gobierno chino estima que con esta regulación el kilometraje medio de los coches eléctricos puede aumentar alrededor de un 7 por ciento sin tener que aumentar la capacidad de la batería.

Esto es importante porque el gobierno no quiere que los fabricantes simplemente aumenten el tamaño de la batería para lograr un mayor kilometraje.

Los fabricantes se ven obligados a aumentar la eficiencia mediante mejores diseños aerodinámicos, sistemas de motores eléctricos con mayor eficiencia energética y una gestión energética más inteligente.

De hecho, las discusiones sobre este reglamento han estado en curso desde mediados de 2025. Al margen de la eficiencia, el gobierno chino también la ha vinculado a una política de reciclaje de baterías para que el ecosistema del vehículo eléctrico sea más sostenible.

Hasta ahora, se dice que varios modelos de grandes marcas como BYD y Geely han cumplido con estos nuevos estándares. Sin embargo, los modelos que no cumplan la normativa podrán tener que actualizar su tecnología, o incluso ser retirados temporalmente del mercado hasta que cumplan los requisitos.

Con esta política, la competencia por los coches eléctricos en China seguramente se volverá más dura. Los fabricantes no sólo deben lanzar rápidamente nuevos productos, sino también garantizar que la tecnología que aportan sea eficiente y cumpla con las regulaciones.