Los extranjeros quieren convertirse en jefes de empresas estatales, ¡toma nota! Si se trata de corrupción, la AGO se ocupará de ello.

Jacarta – La Fiscalía General de Indonesia destacó que los ciudadanos extranjeros (Hacer) a quienes se les encomienda ocupar posiciones estratégicas en Empresas Públicas (BUMNO) no estará por encima de la ley.

Si se demuestra que han cometido corrupción o acciones perjudiciales para las finanzas estatales, seguramente igualmente serán llevados ante la justicia. Así lo reveló el jefe del Centro de Información Jurídica (Kapuspenkum) Ministro de justiciaAnang Supriatna, en medio del ajetreado discurso del gobierno sobre la apertura de oportunidades para que los profesionales extranjeros lideren las empresas estatales.

«Nos adherimos al derecho positivo, sí. Siempre que se realice dentro de la jurisdicción Indonesiaa los que se aplica la ley indonesia», dijo, citado el sábado 18 de octubre de 2025.



Jefe de la Fiscalía General, Anang Supriatna (centro)

Anang añadió que el principio de supremacía de la ley no reconoce fronteras de nacionalidad. Cualquiera que sea el autor, si un hecho delictivo ocurre en el país y causa pérdidas al Estado, el Fiscal General no se quedará callado.

«Esto significa que cualquiera puede ser acusado, siempre y cuando se haga y además puede resultar en pérdidas para el Estado, eso es posible», afirmó.

Aun así, Anang aseguró que la aplicación de la ley en Indonesia continuaría realizándose de manera profesional y cuidadosa. El Cuerpo Adhyaksa, dijo, no actuará al azar.

«Esto se procesará de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables. Sin embargo, nuestra aplicación de la ley no se hará de inmediato, seremos profesionalmente cuidadosos. Además, implica pérdidas estatales», dijo Anang.

Anteriormente se informó que el presidente indonesio, Prabowo Subianto, permitió a ciudadanos extranjeros (WNA) convertirse en jefes o líderes de empresas estatales (BUMN). Prabowo admitió haber cambiado las reglas con respecto a esta oportunidad.

Así lo transmitió Prabowo durante una conversación con el presidente y editor en jefe de Forbes, Malcom Stevenson Jr (Steve Forbes) en Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025.

«He cambiado las regulaciones. Ahora los expatriados, no indonesios, pueden liderar nuestras empresas estatales», dijo Prabowo ante Steve Forbes.

Prabowo también pidió a Danantara que encontrara a la mejor persona para dirigir la empresa estatal para que funcione de acuerdo con los estándares comerciales internacionales.

«Le dije a la gerencia de Danantara que lo administrara con estándares comerciales internacionales. Se pueden buscar los mejores cerebros, los mejores talentos», dijo.

Cortar BUMN a 200