Los extranjeros de EAU están atrapados en el Hotel Kalibata, la cabeza se enfrenta y el cuerpo es tijeras en rodajas porque falta el dinero

Yakarta, Viva – Acción que se desarman a un nacional extranjero (Hacer) Haz un berrinche hotel en el área KalibataSouth Yakarta. El hombre de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) llamado Basilea no solo estaba enojado, sino que también se lastimó a sangrar.

El dramático evento ocurrió el domingo por la tarde, 10 de agosto de 2025. Inicialmente, Basilea llegó solo al hotel usando un taxi en línea. Un portero ayuda a reducir el equipaje y llevarlo al vestíbulo. Sin embargo, la atmósfera estaba repentinamente caliente cuando Basilea vio su bolsa abierta y afirmó que su dinero estaba perdido.

«Confiesa que su dinero se ha perdido e inmediatamente le preguntó a Porter que lo había ayudado. Pero el portero no se sintió abriendo la bolsa», dijo el jefe de la Sección Pública de Relaciones Públicas de la Policía del Metro del Sur de Yakarta, Comisionado de Policía Murodih, martes 12 de agosto de 2025.

Sintiéndose en desventaja, Basilea acusó al hotel de ser responsable. Su ira alcanzó su punto máximo hasta que se volvió loco. Sin detenerse allí, tomó una acción imprudente golpeándose la cabeza hacia la piedra y cortando su cuerpo con tijeras que compró en el minimercado alrededor del hotel.

«El hermano Basel se lastimó a sí mismo, la herida en la frente después de golpearse la cabeza hacia Batu. Su cuerpo fue cortado con tijeras», dijo Murodih.

Luego, la policía aseguró Basilea y se lo entregó a la inmigración para su posterior procesamiento. La policía y la inmigración todavía están coordinando relacionadas con el manejo de los extranjeros.