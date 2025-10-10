Los expositores franceses luchan contra la caída de BO para obtener efectivo de CNC

Con la taquilla francesa baja por nueve meses consecutivoslos expositores locales enfrentan su primera crisis financiera desde la pandemia; y uno que no habían visto venir después un hito 2024 lo que posicionó a Francia como el mercado teatral más sano de Europa.

En la mayoría de los demás países, esa repentina agitación se habría traducido en una ola de cierres de salas de cine, pero en Francia, donde la industria cinematográfica se beneficia de un fuerte sistema de apoyo, el Consejo Nacional del Cine (CNC) ha ideado un plan específico para rescatar a los exhibidores pequeños y medianos.

Según la iniciativa, que se esbozó por primera vez durante el Congreso de Exploitants (una convención anual para expositores franceses) a finales de septiembre, la CNC proporcionará flujo de caja inmediato a los operadores independientes en dificultades que enfrentan problemas de liquidez o una posible quiebra. Lo interesante de este plan es que los fondos no procederán del presupuesto estatal, sino de un impuesto sobre las entradas a las salas que el CNC recauda de los exhibidores y ahorra para ellos. Por lo tanto, la CNC concederá anticipos en efectivo a los expositores que lo necesiten con cargo a sus ahorros y, a diferencia de las subvenciones, dichos anticipos tendrán que ser reembolsados ​​por los expositores.

Richard Patry, que preside la Federación Nacional de Cines (FNCF) y forma parte de la junta directiva del Festival de Cannes, señaló que el tiempo es esencial para que el CNC ponga en marcha un plan de rescate, ya que muchos exhibidores están al borde de la quiebra.

«Estamos en un período muy difícil para el cine. Nunca había visto una crisis tan larga y grave en los muchos años que llevo trabajando en este sector», dice Patry. Variedad. «Antes de mediados de septiembre, estábamos en un período ininterrumpido de ocho meses de disminución de la asistencia, un 15% menos. Nos faltan entre 15 y 20 millones de espectadores».

Dice que los expositores han estado alertando a la FNCF desde julio sobre su situación. “Hemos recibido testimonios que nos dicen: ‘Ya no puedo hacerlo, no voy a lograrlo, estoy en riesgo de declararme en quiebra, estoy en riesgo de declararme en quiebra’, desde hace meses”, dice.

Los más afectados son los expositores independientes que invirtieron mucho en 2019-2020, antes de la pandemia, cuando el mercado estaba mucho más sano que hoy, y ahora se encuentran en situaciones de sobreendeudamiento.

Pero incluso los multicines han estado sintiendo la presión. Tanto Pathé como UGC, que gestionan cadenas de cines líderes en Francia, han dado la bienvenida recientemente a nuevos accionistas, el El multimillonario naviero Rodolphe Saadé y Grupo Canal+ (propiedad de otro multimillonario, Vincent Bolloré), respectivamente.

«El hecho de que estén invirtiendo en cines significa que creen en ellos, pero si lo hacen ahora es también porque estas grandes cadenas también estaban en dificultades y compartían algunas de las mismas luchas que las independientes», afirmó Patry.

Para Eric Marti, director de Comscore Francia, la caída de la taquilla se debe principalmente a una selección de películas que no ha logrado atraer a los cinéfilos durante el verano, a excepción de “Cómo entrenar a tu dragón” de Universal Pictures y “Cómo entrenar a tu dragón” de Apple.F1: La película.” Incluso esas actuaciones palidecen en comparación con el alcista BO del año pasado, que fue impulsado por un trío de éxitos de taquilla locales, «A Little Something Extra», «The Count of Monte Cristo» y «Beating Hearts».

“A finales de septiembre, teníamos alrededor de 111 millones de espectadores, lo que supone un descenso interanual del 13% con respecto a 2024 y del 18% con respecto a 2023”, afirmó Martí.

Mientras tanto, Patry sostiene que la crisis de taquilla es el resultado de una “tormenta perfecta” de condiciones de mercado. Además de los crecientes costos de energía que han aumentado dramáticamente las facturas de servicios públicos de los exhibidores, señaló la dificultad para atraer a los cinéfilos habituales después de la pandemia, cuando las salas estuvieron cerradas durante 300 días. Si bien recientemente ha habido un resurgimiento en la asistencia de audiencias más jóvenes, dice que lograr que los grupos demográficos mayores regresen a los cines se ha convertido en un desafío.

Sin embargo, todavía hay esperanzas de que el último trimestre revierta la tendencia a la baja con una serie de estrenos anticipados, incluidos grandes éxitos estadounidenses como «zootopía 2″ y “Avatar: Fuego y Ceniza”. Patry y Marti también están entusiasmados con los prometedores estrenos franceses que se avecinan, entre ellos “perro 51» Cedric JiménezLa película distópica de Studiocanal que incluso tendrá un lanzamiento IMAX; así como “Shrinking Man” de Jan Kounen de UGC; “Jean Valjean” de Éric Besnard del Studio TF1; y “Kaamelott Part 2” de Alexandre Astier de SND.