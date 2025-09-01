Los expertos tienen bajas expectativas para Miami Dolphins

Quizás el Miami Dolphins El arma más grande que se dirige a la temporada 2025 de la NFL es el hecho de que nadie realmente les está dando muchas posibilidades. Entre preguntas sobre el enfoque del jugador, múltiples lesiones, Preguntas sobre los quarterbacks, Entrenadores que son arrestados Y otra disfunción del equipo, no hay altas expectativas para los Dolphins.

Los reporteros de ESPN recientemente colaboraron para clasificar el 32 equipos de la NFL en esta temporada y los Dolphins fueron clasificados No. 21.

ESPN inicia el artículo al señalar que los Dolphins tienen un 34.9% de posibilidades de llegar a los playoffs, una probabilidad del 14.7% para ganar la división y se proyecta que ganen aproximadamente 8.1 juegos. Y después de una temporada 8-9 2024, tienen el 11º horario más fácil de la liga.

La mayor fortaleza y debilidad de los Miami Dolphins está en defensa

Nadie sugeriría que la mayor fortaleza de este equipo de los Dolphins esté en la secundaria. Sin embargo, Marcel Louis-Jacques escribe que la mayor fortaleza del equipo está en la defensa, es todo pero el secundario.

«Mayor fortaleza: El frente siete. They’re tired of hearing about their durability, but if Jaelan Phillips, Bradley Chubb and Chop Robinson can remain healthy, the Dolphins will have one of the better pass rushes in the NFL this season,” Louis-Jacques writes. “Factor in defensive linemen Zach Sieler and Kenneth Grant, and versatile linebackers Jordyn Brooks, Tyrel Dodson and Willie Gay Jr., and the core of La defensa de Miami no debería tener un problema presionando a los quarterbacks y defender la carrera «.

Lo que nos lleva a … la secundaria. Según Louis-Jacques, los cuatro o cinco en defensa son el mayor problema en toda la lista de los Dolphins.

«Mayor preocupación: Los jugadores detrás de ese frente siete, el secundario «, escribe.» Miami sabe lo que está obteniendo en Minkah Fitzpatrick pero tiene una secundaria completamente renovada de hace una temporada. UDFA Storm Duck de segundo año cifra para comenzar frente a Jack Jones en el esquinero, y el grupo no está probado juntos. Los Dolphins no han mostrado mucha preocupación por el grupo esta temporada baja y creen que el éxito de su defensa comienza por adelantado «.

La salud de Tua Tagovailoa es siempre una preocupación

Obviamente, cuando la gente habla de los Dolphins, lo primero que observan es la salud del mariscal de campo Trasero. Claro, no hay ningún equipo de la NFL que quiera perder a su mariscal de campo titular, pero sería devastador para los Dolphins considerando el desorden de Zach Wilson y Quinn Ewers tras él.

«QB STAT para saber: El éxito de Miami depende de la salud de Tua Tagovailoa, ya que los Dolphins fueron notablemente mejores con su mariscal de campo de la franquicia en el campo la temporada pasada. En las últimas tres temporadas (incluidos los playoffs), Miami tiene 25-17 con Tagovailoa inicio y 3-8 con todos los demás quarterbacks ”, dice ESPN Research.

Bueno, siempre y cuando empleen copias de seguridad incompetentes, esto continuará sucediendo. Quizás los delfines deberían haber estado luchando contra el Colts de Indianápolis para Daniel Jones Esta temporada baja. Realmente deberían haber tenido un mejor plan de respaldo que Wilson.

Interesantes cositas y predicciones sobre los Miami Dolphins

El analista de ESPN Matt Bowen destaca a un jugador de fantasía de los Dolphins sobre el que he estado gritando durante semanas. Vigilar Ollie Gordon! Atrápalo en las últimas rondas si puedes y lo esconde.

«Cómo ganar tu liga de fantasía: RB Ollie Gordon II. Con De’von Achane fuera de juego debido a una lesión en la pantorrilla, Gordon tiene valor en las rondas posteriores si puede bloquear el papel número 2 en Miami «, escribe Bowen.» El novato del estado de Oklahoma es un corredor físico que puede obtener el norte-sur, y puede empujar la pila entre los tacleadas. Además, Gordon es un receptor capaz en las pantallas y podría desempeñar un papel definido a principios de esta temporada «.

Seth Walder, un escritor de análisis de ESPN, sale de una extremidad (más o menos) y dice que la mayor sorpresa este año será ese receptor abierto Tyreek Hill será comercializado.

«Predicción en negrita para 2025: WR Tyreek Hill será comercializado. No es el llamado más audaz en esta lista, considerando cómo terminó el año pasado, pero si la temporada de Miami se va hacia el sur rápidamente, y ciertamente podría, tendrá sentido tratar a Hill a mitad de la campaña para maximizar el regreso lo antes posible en lugar de aferrarse a un jugador de envejecimiento como un no contendiente en la segunda mitad «, escribe Walder.

Lo sé … estamos casi allí. Es casi la temporada de fútbol.