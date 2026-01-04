Los expertos revelan un paquete comercial realista de los Bucks para Anthony Davis

El dólares de milwaukee están tratando de cambiar su temporada fallida y regresar a la carrera por los playoffs. Giannis AntetokounmpoEl futuro a corto plazo ve un intercambio menos probable ya que comenzó a comprometerse más verbalmente con el equipo por el resto de esta temporada. Sin embargo, esto ha provocado más informes sobre que los Bucks buscarán ser agresivos en la fecha límite de cambios para mejorar la plantilla.

Respetado El experto de la NBA Zach Lowe ha citado a Milwaukee sosteniendo suficiente desesperación para entrar en el Antonio Davis sorteo comercial a través de su podcast:

«Espero que los Bucks intenten comprar y si continúan con esa postura por un mes más. Cuando Dallas despidió a Nico Harrison y pasé por todos los intercambios falsos de Anthony Davis, dije de inmediato, hay que mirar a los equipos que están desesperados por ganar y que tienen un bajo rendimiento y que pueden acumular algún salario que vence».

Rumores recientes indican que el Mavericks de Dallas trasladará a Davis en la fecha límite de cambios para obtener la mejor oferta. Los Mavericks parecen un buen equipo cuando Davis está sano en la cancha, pero sus lesiones han perjudicado sus posibilidades de tener un puesto garantizado en los playoffs. Un intercambio ayudaría a avanzar hacia la próxima temporada con la esperanza de conseguir un activo futuro.

Paquete comercial realista de Anthony Davis de Milwaukee

El aspecto más interesante de que Milwaukee busque adquirir a alguien en la fecha límite es la falta de activos que posee. Jugadores defectuosos como Kyle Kuzmá, Antonio Cole y Bobby Portis son los grandes contratos que deben mover para igualar los salarios de otras estrellas. Myles Turner es el nombre más realista que pueden enviar como el segundo mejor talento de la lista.

Sin embargo, una selección de primera ronda de 2031 o 2032 extremadamente valiosa es tentadora para los equipos que hablan con Milwaukee. Diario de Dallas Hoops revelado el siguiente paquete comercial que enviaría a Davis al roster de los Bucks y les daría otra estrella:

Los Dallas Mavericks reciben: Myles Turner Kyle Kuzmá Selección de primera ronda 2032 (MIL) Los Milwaukee Bucks reciben: Antonio Davis

Milwaukee se vería obligado a separarse de una selección de primera ronda a principios de la década de 2030. Muchos equipos esperan que Antetokounmpo eventualmente solicite un intercambio mucho antes de esa fecha. El dos veces Jugador Más Valioso ha expresado su frustración en el pasado cuando el equipo tenía una posición alta y se quedó corto en la postemporada, por lo que podría llegar un intercambio si no logran competir esta y la próxima temporada.

¿Anthony Davis ayuda a los Bucks?

Davis tiene un mercado comercial del que se rumorea interés tanto por parte de Halcones de Atlanta y guerreros del estado dorado. Atlanta tiene un camino más fácil para adquirir a Davis, ya que parecen contentos con mover a la ex primera selección del draft. Zaccharie Risacher en un acuerdo para darle a Dallas un jugador joven prometedor.

Golden State y Milwaukee tienen caminos más difíciles. Los Bucks ciertamente deben renunciar a una futura selección del draft que muchos equipos de la liga desearían. Davis necesita estar completamente sano para que Milwaukee ascienda en la clasificación y tenga la oportunidad de ganar incluso una serie singular de playoffs.

La salud ha sido el mayor problema de Davis, y los Bucks caerán aún más si se lesiona después de mover otros talentos por él. La medida es extremadamente arriesgada, pero Davis puede darles un techo más alto que otros objetivos comerciales realistas como Michael Porter o Trae Young.