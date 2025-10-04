Los expertos revelan brechas administrativas a la construcción, ¿quién es responsable?

SidoarjoVIVA – La tragedia del colapso de la Al Khoziny Islamic Boarding (Ponpes) en Sidoarjo, Java Oriental, todavía deja un profundo dolor y un gran signo de interrogación con respecto a la viabilidad de la construcción.

Este evento desgarrador ocurrió el lunes 29 de septiembre de 2025. Hasta el viernes por la noche, 3 de octubre de 2025, el equipo SAR combinado todavía estaba luchando por evacuar a las víctimas enterradas en ruinas.

Junta Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) Señaló que el total de víctimas por viernes por la noche había llegado a 167 personas. De estos, 103 sobrevivientes, 14 personas murieron y una persona regresó a casa sin la necesidad de tratamiento médico. Sin embargo, todavía hay 49 personas que aún no han sido encontradas.

Esta tragedia también provocó una gran pregunta, ¿quién debería ser responsable?

La licencia y la administración están en el centro de atención

Profesor de gestión de la construcción del Ministerio de Obras Públicas de la República de Indonesia (Kemen Public Works) Manian Ra Simanjuntak, enfatizó que hay dos aspectos que deben considerarse en el caso de la falla del edificio, a saber, la administración y la técnica.

«Este trabajo de construcción debe estar planeado, bien diseñado. Por lo tanto, la licencia está bien», dijo el profesor Manlian citado por TVone, sábado 4 de octubre de 2025.



Estructura del edificio Ponpes de Al Khoziny en el centro de atención

Según él, los requisitos administrativos para construir edificios en Indonesia se han regulado en la ley número 28 de 2002 sobre edificios. Las reglas incluyen planificación, desarrollo, a su utilización y supervisión.

«En la Ley No. 28 de 2002. Entonces, cómo el edificio debe tener PBG (aprobación del edificio)», explicó.

También destacó la importancia de los documentos administrativos completos en cada construcción de edificios.

«Mi pregunta es, quién es el propietario de este edificio, quién es el diseñador, arquitectura, estructura, mecánico, eléctrico, etc., quién es la implementación de la construcción», dijo el profesor Manlian.

Administrativamente, apeló para estar completo, de modo que cuando haya una falla de edificios como este, puedan mostrar una falla.



El edificio Musala en Al Khoziny Ponpes se derrumbó el lunes (29/9)

Posibles sanciones para las partes relacionadas

Además, el profesor Manlian recordó que hay sanciones legales que esperan a las partes que se demuestra que son responsables. Esto se refiere a la ley número 2 de 2017 sobre los servicios de construcción.

«Si se basa en la ley número 2 de 2017 después de la construcción, (el edificio) ha fallado. Se impondrán sanciones a las partes responsables. Entonces nuestras sugerencias se evalúan mediante fallas en el edificio», explicó.