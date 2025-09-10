Los expertos en seguridad recuerdan a la manifestación antidisturbios que conducen al terrorismo

Yakarta, Viva – Acción reunión o demostración Lo que condujo a disturbios no solo causó pérdidas sociales y económicas, sino que también abrió una brecha a una amenaza de seguridad más grave. Las situaciones de masa no controladas a menudo se «utilizan» de ciertas partes para expandir la influencia, incluso potencialmente convertirse en una entrada grupal radical–terrorismo.

El experto en seguridad y terrorismo del Instituto de Seguridad y Estudios Estratégicos (ISESS), Khairul Fahmi, dijo que las manifestaciones que llevaron a los disturbios hicieron posible que los grupos de terrorismo montaran.

«Es muy posible ser montado, incluso este es un patrón clásico. En la teoría de los movimientos de masa, cuando se ha recolectado energía pública, se convierte en combustible que puede ser utilizado por cualquiera. Las masas grandes, enojadas y emocionales a menudo no tienen control total sobre la dirección de sus movimientos. Ahí es donde el grupo terrorista puede entrar», dijo Khairul, cuando se contactó el miércoles 10 de septiembre, 2025.

Según Khairul, los grupos terroristas suelen ser oportunistas, por ejemplo, al atribuirse a problemas calientes, infiltrarse en el campo para empeorar la atmósfera o utilizar disturbios para elevar su propia narración.

«El objetivo no es simplemente ampliar los disturbios, sino también demostrar que el sistema existente no ha podido manejar las aspiraciones de la gente. Desde allí pueden justificar su propia ideología extrema», dijo.

Por lo tanto, Khairul espera que el gobierno a través de instituciones como la Agencia de Inteligencia del Estado (BIN), la Policía Nacional de Indonesia (POLRI), el Ejército Nacional Indonesio (TNI), a la Agencia Nacional contra el Terrorismo (Bnpt) Realice una serie de pasos para anticipar manifestaciones antidisturbios montadas por grupos terroristas.

El primer paso, dijo, fortaleció la detección temprana. «No solo se centre en actos clásicos como bombardeos, piratería, asesinato, secuestro y rehenes, sino también en leer dinámicas sociopolíticas que pueden ser una entrada. El desapego 88 y BNPT deben estar alertas para ver la potencial infiltración del grupo terrorista detrás de la acción de la masa», dijo Khairul.

Entonces la sinergia de inteligencia en Bin, Polri, TNI y BNPT debe ser fortalecido nuevamente. Luego también fortalezca el terrorismo contrarradical. «BNPT tiene suficiente experiencia en el programa de prevención del terrorismo, pero debe ser más ágil en el espacio digital. No dejes que la narración de que el país sea ignorante, aparato represivo o un sistema fallido, controlado por grupos terroristas», dijo Khairul.

Anteriormente, el presidente Prabowo Subianto dijo que había una acción contra la ley que condujo a la traición y al terrorismo en manifestaciones que condujeron a disturbios en varias regiones indonesias a fines de agosto de 2025.

«El derecho a reunirse pacíficamente debe ser respetado y protegido. Pero no podemos negar que haya síntomas de acciones contra la ley. Algunos incluso conducen a la traición y al terrorismo», dijo Prabowo, en el Palacio del Estado, domingo 31 de agosto de 2025