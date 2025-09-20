Los expertos en clima advierten la negligencia de las vías fluviales pueden empeorar la situación de la inundación en Karachi







Clima Los expertos en cambios y los miembros de la sociedad civil han pedido la restauración urgente y la limpieza de las vías de vías naturales de Karachi, advirtiendo que la negligencia continua podría conducir a inundaciones urbanas más frecuentes y graves, informó Dawn.

Las preocupaciones se plantearon durante una sesión titulada «obstáculos para las vías fluviales naturales de Karachi y las posibles amenazas» celebradas en el Karachi Press Club. Los oradores señalaron que las sociedades de vivienda como la ciudad de Saadi y el jardín Saadi, junto con proyectos cerca de la autopista Malir, también conocidas como Shahrah-I-Bhutto, se construyeron en vías fluviales naturales y plantearon graves riesgos ambientales.

Según Dawn, los participantes señalaron que los torrentes de la colina de la cordillera de Kirthar a menudo hinchan los ríos Lyari y Malir, lo que hace que sea crítico eliminar bloqueos y invasiones para garantizar un flujo de agua suave.

El planificador urbano Muhammad Toheed dijo que el cambio climático ahora era una realidad innegable y enfatizó que, si bien otros países habían mejorado su drenaje e infraestructura, Karachi se quedó muy lejos. «Los problemas ambientales y relacionados con el clima no están en ninguna parte en nuestra lista de prioridades», dijo. «A pesar de Pakistán Al estar entre los países más vulnerables al cambio climático, el problema aún no se trata con la urgencia que merece «.

Toheed criticó la ausencia de una planificación y coordinación adecuadas entre los organismos cívicos, y agregó que los contratistas a menudo construyen caminos sin supervisión de ingeniería. «Esto da como resultado superficies mal diseñadas que causan acumulación de agua y la formación de áreas bajas propensas a inundaciones», señaló, según lo informado por Dawn.

También condenó a la Corporación de Agua y Alcantarillado de Karachi por descargar aguas residuales en desagües de aguas pluviales. «Este es un desastre. Ahora ni siquiera podemos decir la diferencia entre una línea de alcantarillado y un drenaje de aguas pluviales», dijo. «El sistema de alcantarillado de la ciudad se ha derrumbado, con aguas residuales que se estancan en varias áreas incluso en ausencia de lluvia».

El agricultor Azeem Dehqan recordó a los residentes la historia de Karachi y dijo que Malir y sus alrededores fueron tierras fértiles que producían cultivos, frutas y verduras. Dijo que esta productividad agrícola había colapsado Debido a la mala planificación urbana y proyectos de vivienda sin control.

Del mismo modo, el autor Ramzan Baloch recordó que Malir era conocido por el agua potable y los cultivos de alta calidad. «Con los años, el área ha sufrido una degradación severa de sus recursos naturales», dijo, lamentando la falta de interés público en los problemas ambientales.

El activista social Bashir Baloch subrayó que grandes volúmenes de agua de lluvia desde la gama de Kirthar fluyeron hacia los ríos Lyari y Malir y enfatizó la necesidad de eliminar obstrucciones para evitar futuros desastres. Refiriéndose a un incidente pasado, dijo: «Los británicos habían construido una vez un puente ferroviario sobre el río Malir, que luego fue arrastrado por fuertes lluvias debido al gran volumen de agua que fluía a través del río. Algo similar había sucedido durante las lluvias actuales».

También criticó al alcalde de Karachi, diciendo que «carecía de una comprensión adecuada de la ciudad. geografía y sus canales de agua naturales, como eviden sus recientes informes de los medios «.

El activista climático Yasir Darya advirtió que el cambio climático había hecho que los patrones climáticos sean cada vez más impredecibles. «Incluso los expertos en clima ahora están luchando para pronosticar las condiciones con precisión más allá de unos pocos días. En tal situación, se necesita con urgencia una mejor planificación urbana en Karachi para prepararse y adaptarse a estos cambios», dijo.

Una resolución aprobada durante la sesión exigió la restauración de las vías fluviales naturales y el sistema de alcantarillado de Karachi, la protección de la tierra agrícola, el tratamiento de aguas residuales para el uso agrícola y las salvaguardas para las aldeas dentro de los límites de la ciudad. Los abogados Abera Ashfacque, Kazim Mahesar y otros también se dirigieron a la reunión, informó Dawn.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente