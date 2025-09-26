Los expertos de la NBA señalan un destino para LeBron en medio de Lakers Incertidumbre

LeBron James Impulsó la especulación sobre su futuro el verano pasado cuando optó por su opción de jugador de $ 52.6 millones, lo que indica que la próxima temporada podría marcar un punto de inflexión fundamental en su ilustre carrera.

Por primera vez desde que se unió al Los Angeles Lakers En 2018, James se convertirá en un agente libre sin restricciones después de la temporada 2025-26, dejando a los fanáticos y analistas adivinando dónde podría concluir su histórica carrera.

Farwell Tour Talk Sparks Rumores

Yaron Weitzman de Bleacher Report Ejecutivos y agentes de la NBA encuestados, y muchos apuntan a un potencial Cleveland Cavaliers Homecoming como el escenario más probable para la gira de despedida de James.

«Si quiere hacer una gira de despedida como lo hizo Kobe, es el único otro equipo que tiene sentido», dijo un ejecutivo de liga a Weitzman. «LeBron se preocupa por las narraciones. No quiere ser como Michael Jordan en los Wizards».

Weitzman, que pasó tres años investigando y Escribir un libro sobre James y los LakersDicho el consenso entre los que entrevistó es que cuando James finalmente se retira, orquestará una elaborada gira de despedida que recuerda a la última temporada de Kobe Bryant.

Otro ejecutivo también señaló la complejidad de la posición de James. «El problema es que se ha puesto en una situación en la que es imposible para él obtener todo lo que quiere», dijo el ejecutivo. «No tiene influencia aquí, y no está acostumbrado a eso».

Obstáculos para un regreso de Cleveland

Los Cavaliers enfrentan restricciones salariales debido al segundo delantal, lo que limita su capacidad de comercio por James. Los únicos caminos realistas para un regreso a Cleveland serían a través de una compra o firma por menos en la temporada baja.

«Cleveland obviamente daría la bienvenida», dijo otro ejecutivo de la liga a Weitzman.

Aún así, muchos expertos siguen siendo escépticos. «No creo que le importe», dijo un agente de jugadores. «Él sabe que jugar con los Cavs en el este los haría grandes favoritos para llegar a la final». Otro agente advirtió: «Cuando tomas una compra, esa es una señal de que las personas en la liga no te quieren. Y no creo que LeBron quiera eso».

Los Lakers mantienen la puerta abierta

El presidente de los Lakers, Rob Pelinka, enfatizó que la organización le habría ofrecido a James una extensión de contrato si hubiera buscado uno. Agente de James, El CEO de Klutch Sports, Rich Paul, le dijo ESPN Nunca solicitaron uno o un intercambio.

Pelinka tiene la esperanza de que James concluya su carrera en Los Ángeles.

«He dicho antes, nos encantaría que la historia de LeBron fuera retirarse como laker. Esa sería una historia positiva». Le dijo al periodistaS Jueves, luego del anuncio de la extensión del contrato de JJ Redick como entrenador en jefe.

LeBron sigue siendo una piedra angular de los Lakers, Pelinka insiste

A lo largo de la temporada baja, Pelinka y los Lakers de la oficina principal operaron con la suposición de que James jugaría junto a Luka Doncicsu nueva franquicia piedra angular.

«Una vez que LeBron optó, nos aseguramos de que tuvieran las piezas necesarias a su alrededor para estar en un equipo realmente competitivo y fuerte», dijo Pelinka. «Nos incorporamos a eso, y para el futuro, obviamente, lo primero que primero sería para él tomar las decisiones que quiere en términos de cuánto tiempo quiere jugar. Vamos a seguir honrando y respetando eso».

Trabajando dentro de un espacio de límite limitado, los Lakers agregaron un incondicional defensivo Marcus Smartex selección No. 1 Deandre Aytony ala joven de 3 y d Jake Laravia Por $ 19 millones combinados, sin renunciar a sus selecciones de primera ronda en 2031 o 2032.

«Este verano, fuimos muy intencionales en términos de las piezas que agregamos con Luka y LeBron. Tenemos un proceso. Fuimos metódicos en lo que queríamos lograr en la temporada baja. Ahora, estamos a punto de sumergirnos en el proceso de que este equipo se uniera … el proceso de hacer que este equipo sea excelente», dijo Pelinka.

Una pregunta persistente

Mientras los Lakers se preparan para la temporada 2025-26, una pregunta se asoma sobre la franquicia: ¿James continuará jugando en Los Ángeles más allá del próximo año?

La respuesta sigue siendo incierta, y sombreará al equipo durante toda la temporada mientras navegan por el delicado equilibrio de aspiraciones de campeonato y una posible transición a la era de Luka.