Los ex-Vikings QB Sam Darnold afirman antes del debut histórico

Anterior Vikingos de Minnesota jugador de ataque Sam Darnold hará historia cuando pise el campo por primera vez en la temporada regular con su nuevo equipo, el Seattle Seahawks.

Blake Waye de ESPN informó inicialmente En marzo, cuando Darnold firmó con los Seahawks después de una temporada y los honores de Pro Bowl con los Vikingos, que sería el titular más joven de la semana de apertura en la historia de la franquicia.

Ese es solo el comienzo de cómo Darnold dejará rápidamente su huella el domingo.

Sam Darnold se prepara para un nuevo comienzo histórico después de salir de Vikings

Darnold, quien ganó la mayor cantidad de juegos por un mariscal de campo en el primer año con su nuevo equipo (los Vikings) la temporada pasada, está listo para poner su nombre en los libros de récords de la liga una vez más.

«Journeyman … Sam Darnold será el QB más joven (28) en la historia de la NFL en comenzar para 5 equipos diferentes (Chorros, Panteras, 49ersVikingos, Seahawks) «,» Doug Clawson de CBS Sports publicó en x el 5 de septiembre.

Darnold, la selección general número 3 del draft de 2018, cree que los Seahawks están «listos para rodar».

Darnold lanzó para 4,319 yardas, 35 touchdowns y 12 intercepciones en el 66.2% de finalización con los Vikings en 2024, lo que los llevó a 14 victorias y un litero de los playoffs de NFC Wild Card.

Darnold tenía 21-35 en su carrera como titular antes de unirse a los Vikings. Él convirtió esa línea de estadísticas para convertir su contrato de un año y $ 10 millones con los Vikings en un Pacto de tres años y $ 100.5 millones con los Seahawks.

Sin embargo, Darnold luchó en los playoffs con los Vikings.

Esa actuación, en una pérdida de 27-9 vikingos ante el Rams de Los Ángeles En los playoffs de NFC Wild Card, se avecina a lo grande por delante del enfrentamiento de Darnold contra un equipo que lo conoce mejor que la mayoría.

Los ex compañeros de equipo de los 49ers sean honestos sobre Sam Darnold

Darnold y los Seahawks abrirán la temporada contra los 49ers, a quienes jugó en 2023 antes de unirse a los Vikings. Entrenador en jefe de los Vikings Kevin O’Connell mencionado Experiencia de Darnold en San Francisco Al explicar su fe en el QB antes de la temporada.

Sin embargo, los ex compañeros de equipo de Darnold, esquinero Deommodore Lenoir y apoyador Fred Warnerseñaló un deseo de presionar a la estrella de los ex-Vikings.

«Estaba aquí, así que sé qué mariscal de campo es. Tiene mucho talento, pero sabes que solo tenemos que presionarlo». DeMommodore Lenoir al enfrentar a Sam Darnold el domingo pic.twitter.com/sncfuofpns – 95.7 El juego (@957Thegame) 3 de septiembre de 2025

Warner dijo que deben «dificultar su vida».

«Si son capaces de sostener el juego de carrera y dejarlo jugar en ritmo … Creo que eso lo haría un día largo y difícil para nosotros», dijo Warner a los periodistas, por NBC Sports Bay Area Vince Lontz el 4 de septiembre. «Tenemos que estar al tanto de eso y dificultar su vida».

Darnold tiene poseído a sus problemas Con la toma de decisiones cuando está bajo coincidencia, particularmente a la luz de tomar 48 capturas la temporada pasada con los Vikings, empatados en la cuarta parte más en la NFL.

La buena noticia para Darnold es que su configuración con los Seahawks es similar a la del año pasado.

El sistema es diferente de lo que dirigió con los Vikings, pero Darnold está familiarizado con el coordinador ofensivo de Seahawks Kubiak ClintEl esquema, tal como estaba con el O’Connell, gracias a su tiempo con San Francisco.

Darnold una vez más tiene un dúo de receptor abierto talentoso en Cooper Coup y Jaxon Smith-NjigbaAl igual que los vikingos Justin Jefferson y Jordan Addisony una defensa formidable.