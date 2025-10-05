Los ex empleados de Ashanty ganan Rp2 mil millones para inyecciones de estilo de vida a salmón de ADN

VIVA – La disputa entre el artista y el empresario Ceniza Con su antiguo empleado, la presidenta de AYU Nurisa, ingresando a un nuevo capítulo que sorprendió al público. Después de ser reportado a la policía por la supuesta malversación de fondos de la compañía por valor de Rp2 mil millones, ahora reveló los detalles del fantástico uso de estos fondos.

Ashanty afirma que la mayor parte del dinero que está malversado se asigna para financiar estilos de vida de lujo privado, incluidos los costosos procedimientos de atención de belleza de costos costosos que son amados por los sociales.

La supuesta malversación de fondos ha estado en el centro de atención de los medios de comunicación desde que Ashanty informó que Ayu Presidun Nurisa. Sin embargo, Ayu se volvió para acusar a la esposa de Anang Hermansyah de recaudar activos y acceso ilegal.

Respondiendo a la acusación y para aclarar el caso de sentado real, el representante de Ashanty celebró una conferencia de prensa. En la ocasión, Aris Maulana, uno de los empleados de Ashanty, habló sobre la asignación de fondos de la empresa que fueron apresurados por Ayu.

«Wow, ¿quieres saber? ¿Quieres saberlo en serio?» Dijo Aris, citando espectáculos de YouTube, domingo 5 de octubre de 2025.

Aris Maulana luego confirmó que el fondo RP2 mil millones había sido transferido por completo por los intereses personales de sus antiguos empleados. Una de las asignaciones más grandes y llamativas, según ARIS, es financiar los tratamientos de belleza que requieren costos significativos.

Además, Aris Maulana reveló uno de los detalles del uso de fondos detectados a través de mutaciones de cuenta. El procedimiento de mantenimiento realizado por AYU se llama costar a decenas de millones de rupias.

El procedimiento es la inyección de salmón de ADN, un tratamiento estético popular que se sabe que es costoso.

«Uno de ellos, su confesión, si desde comprobar su mutuo mutuo, sí, para el tratamiento», dijo Aris.

«Sí, decenas de millones para qué inyecciones, ADN de salmón, una de ellas», agregó.

El tratamiento con ADN de salmón en sí es un procedimiento cosmético premium que tiene como objetivo rejuvenecer la piel, superar el envejecimiento y hacer que la piel se vea más brillante o brillante. El fantástico costo hace que este tratamiento sea sinónimo de un estilo de vida lujoso.

Además de estas atención específica, Aris Maulana enfatizó que los fondos restantes también se usaron para apoyar el estilo de vida personal de AYU en su conjunto.