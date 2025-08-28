Los ex cowboys WR predicho que se intercambiarán a los Steelers







El Dallas Cowboys Acabo de hacer uno de los mayores oficios del siglo XXI cuando enviaron All-Pro Edge Rusher, Micah Parsons a los Green Bay Packers a cambio de un par de primeros rondores y tackle defensivo, Kenny Clark.

Sin embargo, Moe Moton de Bleacher Report sugiere que un intercambio podría estar en marcha para un ex jugador de los Cowboys: receptor abierto, Brandin Cooks.

Al enumerar algunas de sus «predicciones audaces» antes del comienzo de la temporada regular, Moton proyecta que los Steelers de Pittsburgh de recepción reciben más municiones para el futuro quarterback del Salón de la Fama, Aaron Rodgers En forma de cocineros, que actualmente reside con los santos de Nueva Orleans.

«Cooks ha pasado su mejor momento, aunque todavía puede ser una amenaza útil de atraer pases con un mariscal de campo veterano. Los Saints comenzarán a Pro de segundo año Spencer Rattlery novato de segundo ronda Tyler Shough Puede ver algo de tiempo en el campo si el antiguo lucha a principios de la temporada.

En su duodécimo año, Cooks encajaría mejor en un equipo que contiene playoffs en lugar de un equipo en sus primeras etapas de una reconstrucción con un mariscal de campo titular que tiene un futuro incierto a corto plazo «. Después de una vez ser un jugador en el que se podía confiar de manera confiable (menos una temporada con los Rams) colocó un fresco de 1,000 yardas de recepción en una temporada, pero no un montón más, los cocineros se convirtieron en un sólido WR2/3 con los Texans y los Cowboys en 2022 y 2023, publicando entre 600 y 700 yardas en ambos años. Un año de baja que vio a la ex ronda de primera ronda perder un total de siete juegos y un registro de solo 259 yardas en el aire le dio a Dallas pocas razones para volver a firmarlo con un nuevo acuerdo, y los Saints se metieron con una generosa oferta de dos años y $ 13 millones. Los cocineros pueden no ser una mercancía necesaria para la reconstrucción del año en Nueva Orleans Sin embargo, después de la jubilación del antiguo QB, Derek CarrCasi todas las esperanzas de playoffs realistas parecen estar en el equilibrio para Nueva Orleans, esperanzas que actualmente descansan únicamente en las habilidades de Spencer Rattler y el novato de la segunda ronda, Tyler Shough. Por lo tanto, podría tener sentido que el equipo obtenga una ganancia instantánea en los cocineros y lo envíe para una decente selección del día 3 como el quinto ronda sugerido por Moton, especialmente después del Saints intercambiaron un cuarto ronda para Broncos BULLOUT, Devaughn Vele. “Además, los santos tienen un joven trío de receptores en Chris Olave, Rashha 5 y Devaughn Vele «. Moton continuó«Independientemente de cómo se desarrolle su temporada, pueden estar dispuestos a trasladar a los cocineros por el capital del draft». «Los Steelers deberían ser uno de los pretendientes más fuertes para los cocineros, que sería el segundo mejor anotado del equipo detrás Dk metcalf. Calvin Austin III Los pasos como un receptor de gran juego la temporada pasada, pero el mariscal de campo Aaron Rodgers puede atacar a los cocineros como su depósito de cadena confiable en el ataque aéreo ”. Los cocineros pueden no ser la estrella que alguna vez fue, pero con un mariscal de campo de alto nivel y algunas otras piezas en ofensiva, ciertamente podría ser una pieza auxiliar más que capaz para Pittsburgh.





