Los ex alumnos de UI votaron por la petición de la gente del pueblo, este es el contenido

Yakarta, Viva – Alumni Universidad de Indonesia quienes son miembros del foro de reunión de ex alumnos de UI (Forsa UI) lanzado Petición Eso es lo que citas La gente, un documento que contiene ocho demandas nacidas de la «tragedia 2025».

Esta petición se realizó después de una ola de protesta de la aldea a la ciudad, desde campos de arroz en Pati hasta las calles de Yakarta.

«La ira del pueblo no es una explosión momentánea. Nació de una herida abierta, desde acostumbrado a acumularse: estrangular impuestos, corrupción desenfrenada, violencia del aparato, hasta la vida del ser humano tratado como si fuera valioso», dijo el coordinador de la UI de Forsa en su declaración.

La petición confirmó los ocho caminos que el estado tuvo que tomar para devolver el marwah democracia y la soberanía de la gente.

Las demandas contienen:

1. Catch y adili corruptores indiscriminadamente. La policía debe ser confirmada como la base de la democracia y la justicia social.

2. Primer acto de divorcio de activos corruptos. Todos los activos de corrupción deben ser devueltos a las personas mientras dan un efecto disuasorio.

3. Términos de los perpetradores de violencia contra la gente, incluido su ciclista oscuro. La democracia no debe ser contaminada por juegos sucios y brutalidad del aparato.

4. Libre a los combatientes de las aspiraciones de las personas que todavía están siendo detenidas. El estado está obligado a proporcionar una compensación adecuada para todas las víctimas de violencia como forma de responsabilidad.

5. Detenga el aumento de los impuestos que cargan a las personas de clase pequeña y media. La política fiscal debe ponerse del lado de la vida de las personas, no oprimirla.

6. Cree regulaciones justas para trabajadores de transporte en línea. Se requiere que el gobierno detenga la explotación de las compañías de aplicaciones al garantizar que el conductor obtenga un salario decente, acceso a la seguridad social, cumpliendo los derechos laborales y la protección legal clara.

7. Lleve a cabo una reforma policial exhaustiva. La policía debe ser revisada desde la casa de poder hasta una casa de servicio, desde la cara del poder para convertirse en un sirviente de la gente. Forsa UI enfatizó que la policía se coloca bajo el Ministerio del Interior, con la autoridad de la investigación supervisada por la Oficina del Fiscal, en aras de la transparencia, la responsabilidad y las alineaciones con la gente.

8. Califica el ministerio y limita las instalaciones oficiales estatales. Los recursos estatales que han sido absorbidos por la burocracia gorda y los funcionarios de estilo de vida de lujo deben ser desviados por el mayor bienestar de las personas.

Para Forsa UI, las ocho demandas no son solo una lista de deseo, sino más bien la conciencia de la nación.

«La petición de Asta Cita Rakyat es un eco desde el fondo, una voz que exige que el estado asista, proteja, escuche y defienda la justicia social para todas las personas indonesias», dijo Alip.

Esta petición también mencionó el nombre Affan Kurniawan, uno de los taxistas de motocicletas en línea que murió trágicamente debido al automóvil táctico policial, como mártir de la democracia.

Forsa UI evaluó que el sacrificio de Affan y otros amigos debe ser un fuerte recordatorio para el país para que ya no cierren sus oídos a las aspiraciones de la gente.

«Al apoyar y llevar a cabo esta petición, devolvamos el espíritu de la democracia, defendamos la soberanía de la gente y realice la justicia social para todos los pueblos indonesios», dijo Alip.