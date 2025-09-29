Los europeos están empezando a sentirse cómodos con los autos chinos

Roma, en vivo – Las ventas de automóviles en Europa continúan mostrando una tendencia positiva. En agosto, las tasas de ventas aumentaron un 5 por ciento a 790 mil unidades. Este aumento no puede separarse del creciente interés del público con los automóviles eléctricos.

El híbrido enchufable es una de las principales estrellas. El registro alcanzó las 83,900 unidades, un 59 por ciento más en comparación con el mismo período del año pasado. Ahora, su participación de mercado ha penetrado en 10.6 por ciento.

Los autos eléctricos puros o BEV también incisaron notas importantes. Basado en los datos de Jato Dynamics, citado por Viva Automotive el lunes 29 de septiembre de 2025, las ventas aumentaron un 27 por ciento en comparación con agosto de 2024. Su participación de mercado ahora alcanzó un récord de 20.2 por ciento.

Aun así, los analistas evalúan este aumento deben verse de manera más crítica. Felipe Muñoz, analista global Jato Dynamics, dijo que el crecimiento en realidad no era tan grande como lo que se vio. Un factor desencadenante es la condición del mercado italiano que tiende a callarse en agosto.

Por otro lado, los fabricantes de automóviles europeos tradicionales comenzaron a sentir presión. La popularidad de las marcas chinas aumenta considerablemente. Este fenómeno es claramente un desafío para los viejos gigantes automotrices.

Audi logró vender 41,300 unidades, mientras que Renault registró 37,800 unidades. Sin embargo, ambos perdieron ante la marca china que penetró totalmente en 43,500 unidades. Esa cifra ha disparado un 121 por ciento en comparación con el año anterior.

La mayoría de estas ventas fueron aportadas por cinco marcas principales, a saber, MG, BydJaecoo, Omoda y Leapmotor. Contribuyeron el 84 por ciento de las ventas totales de automóviles chinos en Europa. Esta condición hace que la posición anterior de la marca sea más presionada.

MG derrotó a Tesla y Fiat en términos de ventas. BYD es superior a Suzuki y Jeep, mientras que Jaecoo y Omoda superaron a Alfa Romeo y Mitsubishi. Los consumidores europeos ahora creen en productos de países de cortina de bambú.

No solo BEV, los autos chinos también triunfaron en el segmento de complemento híbrido. Las ventas aumentaron dramáticamente a más de 11 mil unidades en agosto pasado. De hecho, un año antes de que solo se registraran 779 unidades.

BYD ahora está sentado en el octavo ranking de la marca PHEV más popular. Modelos como Byd Seal U, Jaecoo J7 y MG HS incluso están en la lista del Top 10. Todo esto es una prueba de que los europeos están comenzando a sentirse cómodos con los automóviles fabricados en China.