Los estudios VFX de las Islas Canarias impulsan las producciones globales

Después de años de inversión, el Canarias‘La escena VFX ha alcanzado una masa crítica. Un grupo de estudios independientes y empresas tecnológicas, muchos de ellos fundados por artistas que optaron por quedarse o regresar a casa, ahora ofrecen trabajo completo para streamers y largometrajes internacionales como “The Morning Show”, “Nine Bodies In A Mexican Morgue” y “The Accountant 2”. Comparten equipos, talento y ambición, creando una comunidad donde la colaboración cuenta tanto como la competencia.

En todo el archipiélago, empresas como 22Dogs, Derrotero, Flaming Frames y recién llegadas como Efectoscopio Blue y Carousel están demostrando que el trabajo de efectos visuales puede prosperar lejos de los centros tradicionales. Mientras tanto, actores globales como Platige Image y nuevas empresas de inteligencia artificial como Volinga están haciendo crecer la escena, combinando arte e innovación en una base de producción cada vez más autosostenible.

A continuación presentamos un perfil de algunas de las empresas de las islas:

22perros

Fundada en Milán y ahora operando entre Los Ángeles y Tenerife, 22Dogs combina el alcance de una instalación internacional con la agilidad de una boutique creativa. El estudio cubre todo el proceso, desde la supervisión del set hasta la composición final, y ha realizado trabajos invisibles y de efectos especiales a gran escala en “The Accountant 2” (Artist Equity), “Outer Banks 4” (Netflix) y “The Morning Show” (Apple). Atraído por las islas en busca de talento, incentivos y estilo de vida, 22Dogs está avanzando hacia flujos de trabajo asistidos por IA mientras mantiene el arte en primer plano. «No sólo ofrecemos efectos visuales: diseñamos experiencias que parecen inevitables», dicen sus fundadores.

Curso de efectos visuales

El canario Derrotero, dirigido por Daniel Pinedo, está a caballo entre el cine, la televisión y el espectáculo en directo. El estudio ofrece servicio completo de composición, CGI, AR/VR e instalaciones interactivas, combinando rendimiento y tecnología con igual estilo. Los créditos van desde “Aire: Just Breathe” y “Y todos arderán” hasta cenas con espectáculos inmersivos como Origen en Gran Canaria. Las raíces de Pinedo como actor, bailarín y especialista dan forma a su enfoque: cada secuencia digital está tanto coreografiada como renderizada. Esa sensibilidad de actuación ha ayudado a Derrotero a hacerse un hueco donde lo físico y lo virtual se encuentran en los eventos en vivo.

Efectoscopio azul

Un recién llegado con una larga experiencia, Efectoscopio Blue se lanzó en Las Palmas gracias a un equipo veterano cuyos miembros han colaborado durante décadas en toda España. Los sitios hermanos en Madrid, Pamplona y Barcelona alimentan una cartera que abarca efectos visuales, postproducción y producción virtual. Sus primeros créditos incluyen “Código de vida” (Jonathan Lim), “Perfectos conocidos” (Javier Fesser) y “Arriba Tutto” (José Mota). Especialistas en contenido de volumen LED y extensiones de escenarios fotorrealistas, su objetivo es hacer que el CGI sea invisible pero emocionalmente resonante. «Creado por artistas para artistas, fusionamos la artesanía tradicional con tecnología de vanguardia para hacer realidad las visiones de los directores», dice el equipo.

Marcos llameantes

Flaming Frames, fundada de forma independiente por Ignacio Caicoya y orgullosamente boutique, se centra en la composición fotorrealista, simulaciones de efectos especiales y, cuando el guión lo exige, sangre convincente. Desde “Gangs of London 3” y “Stags” hasta “The Famous Five” y “9 Bodies in a Mexican Morgue”, el estudio ofrece un realismo de alto nivel desde Gran Canaria. Integrado por supervisores capacitados en las principales instalaciones del mundo, tiene una capacidad de entre 20 y 50 artistas, según el tamaño del espectáculo. «Como estudio queremos seguir siendo pequeños y flexibles, listos para adaptarnos a medida que la industria y la tecnología siguen evolucionando». dijo el director y supervisor de vfx Ignacio Caicoya.

Canarias Platige

Cuando Platige Image, con sede en Varsovia, abrió su sucursal en Gran Canaria en 2024, señaló cuán firmemente figura ahora España en la estrategia global de efectos visuales. El nuevo centro presta servicios a clientes internacionales de cine, televisión y juegos. La cartera de 300 artistas de Platige que abarca Varsovia, Los Ángeles, Tokio, Montreal y ahora Las Palmas ofrece avances cinematográficos y trabajos de series para Netflix, Apple TV+, Amazon Prime Video y Warner Bros. «Las Islas Canarias son una parte clave de nuestra estrategia», dice el cofundador y productor ejecutivo Jarek Sawko.

Carrusel

Dirigido por el director ejecutivo Patrick Roos, Carousel se posiciona como un socio creativo en lugar de un proveedor. El estudio con sede en Canarias participa desde el principio en el desarrollo, ayudando a directores y productores a dar forma a los proyectos a través del pensamiento de diseño y la ejecución flexible. Sus artistas abarcan múltiples disciplinas, reflejando la mezcla de talento local e internacional de las islas. Las islas no sólo ofrecen incentivos de primer nivel sino también, en palabras de Daniel, “un clima que hace que el trabajo excelente sea más sostenible”. El mantra de Carousel: «Primero somos un estudio creativo; casualmente venimos de VFX» resume su espíritu colaborativo.

Volinger tienes

Nacida en el Centro de Investigación Arquimea en Gran Canaria, Volinga AI está redefiniendo la creación de entornos. Su tecnología de dispersión gaussiana convierte ubicaciones reales en espacios fotorrealistas 3D hasta 10 veces más rápido que las tuberías convencionales, reduciendo costos y huella de carbono. Utilizado por Paramount, Amazon y Netflix, incluso para “Picture From Auschwitz”, presentada en Cannes. «Al acelerar la producción y reducir el impacto ambiental, estamos desbloqueando la creatividad», dice el equipo, posicionando a Volinga como el motor de I+D detrás del creciente sector de producción virtual de España.