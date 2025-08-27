Los estudios revelan que el 41 por ciento de la compañía será despido de empleados debido a la IA

Yakarta, Viva – Desarrollo de inteligencia artificial (AI) cada vez más rápido en los últimos años. Esta tecnología no solo presenta eficiencia e innovación en varios sectores, sino que también plantea preocupaciones sobre el futuro del trabajo.

El último informe del Foro Económico Mundial (WEF) confirma que no se puede subestimar el impacto de la IA en el mercado laboral.

En un informe titulado Future of Jobs, Wef descubrió que casi la mitad compañía En todo el mundo, planea reducir el trabajo de parto en 2030 debido a la adopción de IA. Estos hallazgos ciertamente fortalecen la preocupación de las personas que durante mucho tiempo han preocupado por las olas de la automatización.

Sin embargo, por otro lado, también hay noticias positivas: la mayoría de las empresas están listas para mejorar las habilidades de los empleados para colaborar con una nueva tecnología.

Lanzado desde Tech Co., el informe dijo que el 41% de las empresas de todo el mundo planean reducir su fuerza laboral en 2030 debido a la IA. El informe publicado a principios de 2025 destacó cómo el mercado laboral se verá significativamente afectado cuando la compañía enfatiza la colaboración entre humanos y maquinaria.

La rekilling es la estrategia principal de la empresa

Además de reducir la mano de obra, el 77% de los planes de negocios para volver a calmar o elevar a sus trabajadores en el período 2025-2030, para poder maximizar programas como ChatGPT. Sin embargo, el informe también enfatizó que no se menciona la tecnología sofisticada, incluida la IA, tendrá un impacto «positivo neto» en el mercado laboral.

La nueva tecnología puede agregar salida, no solo reemplazar

Aunque los resultados de este estudio pueden considerarse desagradables, hay otro lado más positivo. La compañía ahora respeta cada vez más las habilidades relacionadas con la IA.

Casi el 70% de la compañía planea reclutar trabajadores que puedan crear herramientas o nuevas mejoras basadas en la IA, mientras que el otro 62% buscan trabajadores que puedan trabajar de manera efectiva con la IA.

El informe del WEF también enfatizó que la IA tiene el potencial de fortalecer la producción humana, no simplemente reemplazarlo. Una conclusión destaca la importancia de las habilidades centradas en humanos.