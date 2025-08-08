Los estudiantes virales obtienen una multa de retorno tardío El libro de RP. 5 millones, UGM abre votos

Yogyakarta, Viva – Universidad Gadjah Mada (UGM) Aclarar las cargas virales en las preguntas de las redes sociales (redes sociales) alumno afectado bien biblioteca hasta RP. 5 millones porque es tarde para regresar libro.

El portavoz de UGM, el Dr. Made Andi Arsana, en una declaración escrita recibida en Yogyakarta el viernes, confirmó que el estudiante fue multado debido a retrasos en los libros de regreso en la Biblioteca de Postgrado y la Biblioteca Central de UGM.

«Es cierto que el estudiante fue multado porque fue tarde para devolver libros en la biblioteca de posgrado (dos copias) y la Biblioteca Central (seis copias)», dijo.

Facultad de Farmacia, Universidad Gadjah Mada (UGM)

Explicó que la multa en la biblioteca de posgrado se registró a Rp 3.7 millones, pero se había completado con un pago de Rp 200 mil por dos libros.

Universidad Gadjah Mada (UGM)

«La multa en la Biblioteca Central también se ha completado esta tarde, con la persona interesada voluntariamente paga a Rp. 500,000 por seis libros», dijo Andi Arsana.

A la alumna, según Andi, la biblioteca ha presentado una notificación de retrasos por correo electrónico desde marzo.

Además, la biblioteca también se ha puesto en contacto con el número de teléfono en cuestión, pero inactivo.

«Todas las transacciones de la biblioteca pueden ser vistas por los estudiantes a través de la cuenta UGM Simaster. Los estudiantes también tienen la oportunidad de extenderse en línea a través de una cuenta Simaster», dijo Andi Arsana.

Anteriormente, la cuenta de Instagram @tante.rempong.oficial subió un video de un estudiante llorando después de conocer el proyecto de ley de la biblioteca llegó a millones de rupias debido a olvidar devolver el libro.

En la narración de carga, se mencionó detalles de multas de la Biblioteca UGM y la Biblioteca de Postgrado UGM cuya acumulación alcanzó RP. 5 millones. (Hormiga)