Los estudiantes virales de KKN viven en el antiguo edificio de gallineros, esta es la respuesta de Unika Santu Paulus

NTT, Viva – La Universidad Católica (Unika) Santu Paulus Ruteng finalmente proporcionó una aclaración relacionada con videos virales que muestran la condición de los estudiantes en la conferencia de trabajo real (KKN) en Rado Village, Distrito Cibal, Manggarai Regency, East Nusa Tenggara. En la grabación, se dice que las residencias de los estudiantes están en Edificio de gallina de pollo.

El campus a través de la persona a cargo de Kkn 2025, el padre Yohanes Mariano Dangku, enfatizó que este problema se resolvería por la manera familiar. Hizo hincapié en que el espíritu de unión y hermandad se convirtió en la principal prioridad para encontrar soluciones.

«De acuerdo con la misión de la iglesia. Priorizamos la persuasión y la reconciliación. Unika y la comunidad son una familia», escribió el padre Yohanes a través del mensaje de WhatsApp, el sábado por la mañana, 20 de septiembre de 2025.

El antiguo edificio de pollo cooperativa se utiliza como residencia para los estudiantes de Kkn Unika Paulus Ruteng Foto : Captura de pantalla de redes sociales

El padre, que se llama familiarmente el padre Ino Dangku, así como el decano de FKIP, también enfatizó que el programa KKN en Rado Village continuó. Expresó su agradecimiento a las personas que prestaron atención al tema.

«Estamos decididos a mantener el compromiso de la unión como familia, una de estas personas. Ese es un enfoque compartido. Gracias por el amor y el apoyo a Unika y al pueblo/gente, así como a la familia que existe», concluyó.

Como se sabe, esta controversia sobresale después de un video que circula en las redes sociales que muestra que los estudiantes de KKN ocupan el edificio adyacente a un gallinero propiedad de la empresa propiedad de la aldea (Bumdes) Rado.

En el programa, la condición de la residencia se considera inapropiada. Según los informes, algunos estudiantes están experimentando problemas respiratorios debido al olor picante del estiércol de pollo y al número de moscas alrededor de la ubicación. (Jo Kenaru/Tvone/NTT)