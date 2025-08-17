Los estudiantes virales cortan la bandera roja y blanca en el examen de exploración, ¡el director se disculpa!

Padang, Viva – Un video que muestra a un miembro explorador en Madrasah Aliyah Negeri (hombre) 1 Padang, West Sumatra, cortando la bandera roja y blanca en el examen de los aumentos grupales, viral en las redes sociales. La acción cosechó una variedad de comentarios públicos porque se consideró degradada para el honor de la bandera como símbolo del estado.

En un amplio video circulante, varios estudiantes de Man 1 Padang que son miembros de los exploradores delanteros de Madrasah están matando banderas con un cuchillo. La escena causó una polémica porque se percibió como una forma de acoso del símbolo estatal.



Cabeza del hombre 1 Padang, Afrizal Foto : Wahyudi Agus/TVone/Padang

La Oficina Regional del Ministerio de Religión (Oficina Regional de Kemenag) de West Sumatra proporciona inmediatamente una aclaración. Se decía que el evento no era acoso, sino parte de la prueba de Scout Bantara, que fue malinterpretada por varios participantes.

El incidente ocurrió el viernes 15 de agosto de 2025 y asistieron 37 estudiantes. En uno de los materiales del examen, se pidió a los participantes que entendieran el significado de la ideología y las reglas sobre la bandera roja y blanca. Sin embargo, la instrucción fue malinterpretada hasta que terminó matando la bandera.

Jefe interino de la Oficina Regional del Ministerio de Religión de West Sumatra, Edison, enfatizó que no había elemento de acoso en el incidente.

«Después de realizar un estudio integral, no hubo elemento de acoso de la bandera roja y blanca. Lo que sucedió fue solo un malentendido de los estudiantes en la interpretación de las instrucciones del examen», dijo en Padang, domingo (8/17/2025).

Mientras tanto, la cabeza del hombre 1 Padang, Afrizal, transmitió una disculpa por el ruido que surgió debido al video viral.

«De la escuela nos disculpamos con la comunidad por este incidente. Este incidente se debe puramente a un malentendido de los estudiantes y nos aseguraremos de que lo mismo no vuelva a suceder», dijo. (Wahyudi Agus/Tvone/Padang)