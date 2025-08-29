Los estudiantes son presuntamente perseguidos por la policía durante una manifestación en Medan, yacen ensangrentados y convulsiones en las calles

MientrasVIVA -El metraje de video muestra a un hombre acostado en el medio del camino con la condición de su sangrado de la cabeza y su cuerpo experimenta convulsiones, virales en las redes sociales.

El video fue compartido directamente por el ex subdirector de la policía, Komjen Pol (ret.) Oicanoosea través de su cuenta personal de Instagram @oegrano_official.

Según Oegrosso, el hombre en el video era una persona alumno quienes participaron en la manifestación en Medan City, North Sumatra, el viernes 29 de agosto de 2025.

La manifestación tuvo lugar en el caos después de que las fuerzas de seguridad y la masa de la acción estuvieron involucradas en enfrentamientos alrededor de la oficina de DPRD de Sumatra del Norte.

En el video compartido por Oegrisoinso, la atmósfera tensa era claramente visible. Una serie de Policía Parece asegurar la masa de acción, mientras que, por otro lado, un estudiante está débil en las calles con una condición patética.

La cabeza de la víctima fue vista sangrando, mientras que su cuerpo temblaba debido a convulsiones.

A través de su carga, Oegriso confirmó su decepción por este incidente. «Realmente lamento que esto debe volver a suceder, y espero que no haya más sangre y lágrimas de madres que tengan que perder a sus hijos en manifestaciones». Escribir Oegrisoinso.

Cuando se realizó este artículo, no había información oficial sobre la última condición de los estudiantes que fueron registrados en una convulsión después de ser sospechosos perseguido aparato.

Jefe de Relaciones Públicas de la Policía de North Sumatra, el comisionado principal Pol Ferry Walintukan dijo que su partido estaba investigando el incidente. «Si hacemos los miembros (de persecución) de la Policía Nacional, actuaremos de manera decisiva», dijo el viernes por la noche.

El supuesto caso de persecución estudiantil en Medan agrega una larga lista de la controversia de la policía. Anteriormente, el público estaba afligido por el incidente del vehículo táctico (Rantis) Brote Polda Metro Jaya, que atropelló un taxi de motocicleta en línea (OJOL) en Pejompongan, Central Yakarta, el jueves 28 de agosto de 2025.

El incidente fue capturado por las cámaras y virales de los residentes en las redes sociales. En el video, está claro que Rantis está acelerando y luego golpea al conductor de Ojol y la ejecuta.

Ambos eventos, aunque diferentes lugares, dan una impresión similar en el ojo público: existe un mal uso de autoridad y falta de protección contra la sociedad civil.

«Oh, Allah, ¿por qué vuelve a suceder tan fácil como eso elimina a las personas que quieren expresar con la administración? Realmente herido » Comentarios de uno de los ciudadanos.

«Sí, señor, en el campo el Pedemo es una especie de guerra, Sr. dijo el ciudadano.

«No aprendas de lo que pasó anoche, perdóname», escribió el ciudadano.