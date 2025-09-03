Los estudiantes presentan demandas frente a Dasco a Cucun

Yakarta, Viva – Varios elementos organizacionales alumnoAmbos de la Junta Ejecutiva de Estudiantes (BIEN) universidades y otras organizaciones estudiantiles transmiten varias demanda Frente a los líderes RPD RI cuando fue aceptado para ingresar al complejo del Parlamento, Yakarta, el miércoles.

En cuanto a una serie de organizaciones presentes, incluida la Universidad BEM de Indonesia, la Universidad Bem Trisakti, el Movimiento Nacional de Estudiantes de Indonesia (GMNI), a la Asociación de Estudiantes Islámicos (HMI).

Los estudiantes transmiten sus aspiraciones al liderazgo del DPR Foto : Parlamento TNP Captura de pantalla de YouTube

Con representantes representados, sus demandas fueron transmitidas frente al vicepresidente del parlamento indonesio Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustapa y Cucun Ahmad Syamsurizal.

«Espero que recordemos el mandato de la gente para que realmente podamos luchar», dijo el presidente de la Universidad de Indonesia Bem Agus Setiawan al transmitir sus demandas.

La reunión se celebró en la habitación de Abdul Muis, que estaba en el edificio Nusantara o «edificio de tortugas». Varios representantes de la organización se turnaron para llenar el púlpito frente a Dasco, Saan y Cucun.

Cada representante estudiantil transmitió una variedad de demandas que se han recopilado, incluido el recuerdo de que actualmente hay 17+8 demandas de las personas que han sido expresadas a través de las redes sociales.

Una de las demandas hechas es pedirle al gobierno que forme inmediatamente un equipo de investigación para investigar los disturbios que ocurrieron hace algún tiempo. Los estudiantes quieren poder seguir haciendo movimientos sin preocuparse por los manifestantes.

Agus consideró que el equipo tenía que encontrar el autor intelectual detrás de los disturbios, de modo que la declaración del presidente Prabowo Subianto sobre el movimiento de traición podría probarse. Si no, entonces dañará a los estudiantes a hacer movimientos.

Además, las diversas organizaciones estudiantiles también transmitieron compactamente una de las mismas demandas, es decir, instaron al DPR a respaldar inmediatamente el proyecto de ley (RUU) de los perpetradores de activos y los perpetradores represivos de la masa de acción procesada de inmediato.

Mientras tanto, los representantes de BEM de la Universidad Trisakti Jili Colin dijeron que los estudiantes como personas educadas no podían llevar a cabo anarquismo. Algunos provocadores que causan disturbios, dijo, evitó que los estudiantes se muden.

Además, también se arrepintió de que los miembros del parlamento indonesio recibieran fantásticos beneficios en medio de otro lujo que se había obtenido. Además, sucedió cuando había un fenómeno de una hija que murió porque su cuerpo estaba lleno de gusanos.

«Recuerdo a los consejos que escuchen nuestras aspiraciones», dijo Jili. (Hormiga)