Los estudiantes indonesios murieron mientras acompañaban funcionarios en Austria, PPI Dutch se negó a ser un facilitador de Kunker

Yakarta, Viva – La tristeza profunda envolvió la Asociación de Estudiantes de Indonesia holandesa (PPI) después de que uno de sus miembros, Muhammad Athaya Helmi Nasution, murió mientras acompañaba la visita de trabajo de la República de Indonesia en OtroAustria, miércoles 27 de agosto de 2025.

Este incidente provocó una fuerte reacción de PPI holandés que enfatizó el rechazo de la práctica de la participación de los estudiantes como facilitador de viajes públicos oficiales de viaje al extranjero.

«El PPI holandés expresó su profunda condolencia por la muerte de Muhammad Athaya Helmi Nasution, un miembro de PPI Groningen», escribió la organización en una declaración oficial en una cuenta de Instagram.

Hacen hincapié en que la tragedia que golpeó a Athaya no podría repetirse.

«Hacemos hincapié en la actitud de rechazar la participación de los estudiantes en la práctica de facilitar la visita de un funcionario público arriesgado, sin protección legal y un mecanismo claro. Esta tragedia no debe repetirse», continuó el PPI holandés.

Declaración de 8 puntos de actitud de PPI dutachy

A través de un número de declaración de actitud: 038/PS/PPIBELDA/IX/2025, PPI Dutch entregó ocho puntos estrictos:

La participación de los estudiantes para facilitar la visita de funcionarios públicos en el extranjero tiene el potencial de colocarlos en situaciones inseguras y arriesgadas. Rechazando todas las formas de solicitudes y prácticas para facilitar los viajes oficiales públicos por parte de los estudiantes, especialmente si se realizan sin contratos oficiales, protección legal y mecanismos claros. Apele a todos los estudiantes indonesios en los Países Bajos para no aceptar ofertas para facilitar los viajes públicos, especialmente aquellos que vienen a través de privado o amistad. Alentando que cada invitación para facilitar al facilitador informó inmediatamente al PPI holandés. La responsabilidad de la demanda, la transparencia y la responsabilidad del Organizador del evento (EO). El Coordinador del Oficial de Enlace (LO) debe responder a la muerte del difunto. Exigir responsabilidad de Embajada de Indonesia La Haya y la embajada indonesia en varios otros países para detener la participación de los estudiantes durante la visita de funcionarios públicos en el extranjero sin coordinación oficial con PPI. Solicitar la cooperación de PPI en todo el mundo para aumentar la conciencia y evitar prácticas similares para que no haya más víctimas. Alentar al PPI del mundo a acelerar inmediatamente la discusión de la ley Protección para estudiantes además de llevar la discusión del proyecto de ley a los responsables políticos.

Explicación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia (Ministerio de Asuntos Exteriores) confirmó la noticia de la muerte de Athaya en Austria. La directora de protección del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Judha Nugraha, dijo que Athaya era un estudiante de la Universidad de Hanze en Groningen. Holandés.



Director de Protección de Ciudadanos Indonesios y Ministerio de Asuntos Exteriores de BHI, Judha Nugraha Foto : Antara/Azmi Samsul Maarif

Según Judha, murió al acompañar la visita de la delegación oficial de Indonesia en el contexto de una reunión con las autoridades locales.

«La embajada indonesia en Viena ha coordinado con las autoridades locales, y se obtiene información que, según los resultados de la autopsia, el fallecido murió de supuestas convulsiones», dijo Judha, martes 9 de septiembre de 2025.

El Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que la embajada indonesia en Viena se comunicó inmediatamente con las partes relacionadas y brindó asistencia para cuidar los cuerpos de la repatriación.

«Como demanda la familia, el cuerpo del fallecido fue devuelto a la patria el 4 de septiembre de 2025», explicó Judha.

También enfatizó que la asignación de estudiantes como comité de compañía oficial fue llevada a cabo por el organizador del evento (EO) desde Indonesia, no por la embajada indonesia.

Versión de PPI holandés: supuesta fatiga y falta de admisión

Aunque los resultados de la autopsia oficial mencionaron la presunta incautación, el PPI holandés consideró la causa de la muerte de Athaya probablemente se relacionó con las condiciones de trabajo en el campo. En su declaración, dijeron que el fallecido podría haber muerto de «picadura de calor asociada con la falta de líquidos y la ingesta nutricional y la fatiga» después de un día de actividades como guía.

El PPI holandés también destacó la actitud del EO que fue considerado ignorante. Dijeron que EO no conoció a la familia del fallecido que llegó a Viena, incluso continuó continuando el evento como de costumbre, de modo que hubo una acusación de «indicaciones de encubrir» relacionadas con las actividades seguidas de Athaya.

Este caso desencadenó una presión amplia para que hubiera una responsabilidad clara del EO y los funcionarios relacionados. El PPI holandés enfatizó que la participación de los estudiantes en la visita de trabajo de los funcionarios ya no podía ocurrir sin mecanismos oficiales y una fuerte protección legal.

También alentaron la discusión inmediata sobre la Ley de Protección de Estudiantes para que los incidentes similares no volvieran a repetirse en otros países donde los estudiantes indonesios obtienen conocimiento.