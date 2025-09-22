Los estudiantes en Gorontalo murieron durante Mapala Diksar

GorontaloVIVA – una persona alumno La Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Estatal de Gorontalo (UNG) murió mientras participabaMapala) en el campus, lunes 22 de septiembre de 2025.

La hermana de la víctima Hidayat en Muna, el sureste de Sulawesi, dijo que había recibido una llamada de la víctima, Mohammad Jansen, el domingo por la noche 21 de septiembre, quien le dijo que su condición estaba enfermo.

«El fallecido me llamó y dijo que estaba en la Secretaría de Mapala en una condición de enfermedad. Había pedido al comité que fuera llevado al hospital pero no se le permitió», dijo Hidayat.

Conociendo esta condición, compañeros asociaciones tomaron la iniciativa de recoger de inmediato y llevar a su hermana al hospital.

Dijo que al llegar al Hospital General Regional (RSUD) Aloei Saboe Gorontalo City, su hermano menor recibió inmediatamente tratamiento médico, pero no mucho después de las 8:00 a.m., Mohammad Jansen fue declarado muerto.

«Lo que sé es que mi hermana experimentó dolor en el cuello y no pudo ser atropellado por una colisión, pero después de ver la foto después de participar en las actividades del Diksar, la condición de su cuello había aumentado», dijo.

El jefe de policía de Bone Bolango, el comisionado senior Supriantoro, dijo que su partido había recibido información relacionada con un estudiante de UNG que murió después de asistir a la educación básica de Mapala en la aldea de Tapadaa, el distrito de Suwawa, la regencia de Bone Bolango.

Después de recibir la información, él y Kasat Reskrim inmediatamente vinieron a visitar el hospital, donde en ese momento el estudiante estaba en la morgue.

Después de coordinar con la comunidad y la familia más cercana del estudiante relacionada con un mayor manejo, finalmente la familia acordó que no cuestionaría la muerte del estudiante.

Después de un post mortem del hospital, el cuerpo del estudiante será entregado a su ciudad natal en la aldea de Wapunto, distrito de Duruka, regencia de Muna, provincia del sureste de Sulawesi.

Anteriormente, la policía había dado espacio a la familia si se opusieron a la muerte de los fallecidos, pero cuando se le preguntó repetidamente, la familia afirmó que no cuestionara este incidente, y esperaba que el cuerpo del fallecido fuera repatriado de inmediato para ser enterrado.

En el proceso de devolver el cuerpo del estudiante, el jefe de policía también instruyó a su personal a escoltar hasta que el cuerpo llegó a la funeraria.

Con respecto a la implementación de las actividades de Mapala Diksar, el jefe de policía dijo que su personal que va desde la estación de policía hasta la policía local afirmó que nunca ha recibido una notificación o solicitud de permiso de actividad.

«En el momento en que el cuerpo del fallecido está siendo llevado a cabo por un post mortem. Luego está preparado para ser enviado a su ciudad natal», agregó.

En relación con el incidente, se planea que el campus de UNG celebrará una conferencia de prensa el martes 23 de septiembre, para explicar los procedimientos y reglas para implementar el Diksar para los estudiantes. (Hormiga)