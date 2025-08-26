Los estudiantes en el centro de Kalimantan han sentido los beneficios de los programas CKG y MBG

Palangka Raya, Viva – ?? El gobierno continúa mostrando su seriedad en el apoyo a una generación joven saludable e inteligente. Programa Cheque de salud gratis (CKG) y Comer nutritivo gratis (MBG) iniciado por el presidente de la República de Indonesia, el Sr. Prabowo Subianto, ahora siente cada vez más los estudiantes en Kalimantano central.

Leer también: Programa de prioridad de prioridad de la carrera en 2026, Sri Mulyani Rogoh Kockek Negara Rp 1.376 billones



? Después de haber sido retenido en SMA Negeri 2 Palangka Raya y SMA Negeri 3 Palangka Raya, ahora es el turno de SMA Negeri 5 Palangka Raya y Sma Negeri 1 Palangka Raya, que es la ubicación de la implementación del programa.

La actividad que tuvo lugar el lunes 25 de agosto fue monitoreada directamente por el Presidente del Equipo Central de Mobilización de PKK Kalimantan, Aisyah, este agustiar Sabran, que también es la esposa del gobernador del Central Kalimantan.

Leer también: Revise los hechos: Prabowo llama a un alimento nutricional gratuito de 20 millones de personas



En la revisión, el presidente del Central Kalimantan TP-PKK quiere garantizar que el programa funcione bien mientras sabe lo que debe mejorarse.

Su presencia fue bien recibida por estudiantes que parecían entusiasmados de seguir una serie de actividades, tanto al hacer controles de salud como cuando recibían una dieta nutritiva.

Leer también: Prabowo dijo que en 7 meses 20 millones de residentes reciben alimentos nutritivos gratis, Brasil 11 años alcanzan los 40 millones



«Alhamdulillah, todo salió bien. Los niños también están muy entusiasmados, tanto para CKG como para MBG. A partir de los resultados del examen, existen algunos hallazgos de salud, por ejemplo, hay estudiantes que experimentan pérdida auditiva, hay niveles altos de azúcar en la sangre, algunos incluso tienen orejas hinchadas, por lo que deben referirse a los Puskesmas más cercanos. Jefe de la Oficina Central de Educación Kalimantan, Muhammad Reza Prabowo, quien acompañó al presidente de TP-PKK.

? Con respecto al programa MBG, los resultados del monitoreo muestran que la parte de los alimentos otorgados a los estudiantes de acuerdo con la medida nutricional que se ha calculado cuidadosamente. Aunque las porciones no son excesivas, los niños afirman estar satisfechos y felices porque el menú servido está equilibrado, contiene proteínas vegetales y animales, carbohidratos, fibra, vitaminas y leche distribuida dos veces por semana.

«Este programa es ciertamente muy bueno. Además de ayudar a los niños a ahorrar dinero de bolsillo, también obtienen una ingesta nutritiva de alimentos con niveles de calorías medibles. Nuestra esperanza es que este programa pueda continuar», agregó Reza.

«También enfatizó que tanto CKG como MBG son un paso concreto del gobierno en el apoyo de la educación, así como la salud de la generación más joven. Sin embargo, la implementación de este programa requiere tiempo y proceso.

«Si para CKG se puede llevar a cabo en cualquier momento porque podemos colaborar con los Puskesmas más cercanos. Pero para MBG, por supuesto, requiere instalaciones como Kitchen o SPPG (Unidad de Servicios de Rehinal Nutrition) primero para que pueda funcionar de manera óptima. Aunque no se distribuye en todos los distritos, esto ha demostrado un buen progreso», dijo.

«Al final de su declaración, Reza invitó a toda la comunidad de Kalimantan Central a apoyar completamente el programa del presidente indonesio Prabowo Subianto y el gobernador de Kalimantan Central H. Agustiar Sabran para la sostenibilidad del mundo de la educación y la salud.

«Apoye a todas las partes para que los programas CKG y MBG puedan continuar funcionando sin obstáculos, para que nuestros hijos puedan crecer saludables, inteligentes y competitivos», dijo.

Mientras tanto, uno de los estudiantes llamado Nazwa Tri Maulida de la Clase XI 11, afirmó ser muy ayudado por la existencia de este programa de prueba médica gratuita.

«Si hay estudiantes que rara vez son pruebas médicas. Con esta actividad puede ayudarnos a descubrir qué problemas hay. Revisado anteriormente en busca de azúcar en la sangre, tensión, peso, altura y finalmente cualquier problema de salud», dijo.

? Aún al mismo tiempo, Elfonda Agusto, uno de los otros estudiantes, también transmitió su impresión del programa MBG. «En mi opinión, la comida es deliciosa. Los beneficios para nosotros pueden reducir el dinero de bolsillo, por lo que el dinero de bolsillo no se usa y se puede ahorrar. Espero que este programa pueda ser sostenible a largo plazo. El menú de alimentos también es excelente, todos los días es diferente», dijo.