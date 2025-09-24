Los estudiantes desenfrenados del envenenamiento de MBG, el DPR pidió poder coordinar inmediatamente con BGN.

Yakarta, Viva – Vicepresidente Comisión de la Cámara de Representantes X De la facción PKB, entonces Hadrian Irfani, dijo que estaba preocupado por el caso envenenamiento La misa que sucedió a miles de estudiantes en varias regiones después de comer alimentos del programa Comer nutritivo gratis (MBG).

Preguntó al Ministro de Educación Primaria y Secundaria (Ministro de educación), Abdul Mu’ti inmediatamente coordinó con Agencia Nacional de Nutrición (BGN).

Entonces Hadrian Irfani, que se llama familiarmente Ari, enfatizó que el objetivo principal del programa MBG era mejorar la adecuación de salud y nutrición de los estudiantes.

Sin embargo, el hecho de que miles de estudiantes que realmente experimentaron envenenamiento mostraron un grave problema en el manejo y la supervisión.

«La salud y la seguridad de los estudiantes deben colocarse sobre todo. Este programa de hecho nace de buenas intenciones para mejorar la ingesta nutricional de nuestros hijos, pero la implementación no debe sacrificar su seguridad. Debemos aprender de este caso e realizar una evaluación exhaustiva», dijo en su comunicado, miércoles 24 de septiembre de 2025.

Le pidió a los dikdasmen, Abdul Mu’ti, que coordinara inmediatamente con BGN y otras partes relacionadas que encuentren una solución rápida y precisa.

Según él, la coordinación cruzada cruzada es muy importante para que el manejo de los casos de envenenamiento se pueda hacer de manera integrada y evitar la recurrencia de eventos similares en el futuro.

Además, ARI enfatizó la necesidad de una auditoría ajustada de toda la cadena de MBG de organización, desde el proceso de adquisición de alimentos, almacenamiento, distribución, gerentes de cocina. La supervisión de los estándares de calidad y limpieza, según él, no debe estar floja.

«La evaluación debe tocar todos los aspectos, desde aguas arriba hasta aguas abajo. No dejes que haya brechas que puedan poner en peligro a los niños. Les pido al gerente de MBG de Kitchen y a la escuela que sean muy monitoreados para que todos los alimentos dados de acuerdo con los estándares nutricionales e higiénicos», dijo entonces Ari.

También agregó que el gobierno no debería apresurarse a aumentar el alcance del programa sin garantizar la preparación del sistema en el campo. El programa MBG, dijo entonces, Ari, es una inversión importante para el futuro de la generación más joven, pero perderá legitimidad si realmente causa víctimas.

«Apoyamos plenamente el programa MBG porque el objetivo es bueno. Pero el gobierno debe mejorar el diseño de esta política para que no haya más de miles de niños que se enferman. Cada vida y salud de los hijos de la nación es mucho más importante que el objetivo de lograr los números de programas», dijo.

Luego, ARI espera que esta evaluación pueda producir mejoras concretas, incluido el aumento de la capacidad de los proveedores de alimentos, el monitoreo de la calidad nutricional y la participación de expertos del campo de la salud pública y la nutrición. Es optimista de que este programa tendrá éxito si existe sinergia.

«El gobierno central, los gobiernos regionales, las escuelas, los proveedores de alimentos, los trabajadores de la salud y la comunidad deben estar involucrados en garantizar que nuestros niños obtengan alimentos que sean realmente seguros, saludables y nutritivos», concluyó.