Los estudiantes de víctimas de acoso del personal de Unram ahora están dando a luz, el caso de ingresar al escritorio del fiscal

Asesinado, vivo – Casos supuestos abuso Sexual que se convirtió en un estudiante de la Universidad de Mataram (Unram) entró en una nueva fase. Los estudiantes que son víctimas ahora han dado a luz a los niños de los resultados de las relaciones con el sospechoso, un personal del Instituto de Investigación y Servicio Comunitario de Unram (LPPM) llamado Semah. Mientras tanto, el archivo del caso se ha transferido oficialmente al fiscal.

El jefe de la sección de inteligencia de Mataram Kejari, Harun Al Rasyid, confirmó eso. «En este caso, la víctima estudiantil finalmente dio a luz a un niño de los resultados de las relaciones con el sospechoso Semah», dijo, el martes (19/08/2025).

Ilustración del acoso sexual en niños – Fotos de documentos especiales Foto : Viva.co.id/muhammad Faidurrahman (South Kalimantan)

Anteriormente, los investigadores de la policía regional de NTB entregaron sospechosos y pruebas a la oficina del fiscal del distrito de Mataram después de que el archivo se declaró completo (P-21).

Jefe de la Policía Regional Subdit IV Ditreskrimum NTB Subdit IV Ditreskrimum NTB, IPTU Dewi Sartika, explicó que la rendición se llevó a cabo después de recibir los resultados de la investigación del fiscal.

«Sí, así es, hoy presentamos un caso de presunta violencia sexual con el sospechoso Semah al fiscal», dijo Dewi Sartika.

Agregó que la rendición del sospechoso se llevó a cabo directamente a la oficina de Mataram Kejari. «El sospechoso Semah fue presentado ante el fiscal acompañado de asesor legal», dijo.

Harun explicó, después de la delegación, su partido continuó la detención de Semah.

«El fiscal continuó la detención del sospechoso Semah al confiar a la persona interesada en la Clase II un Lapas West Lombok», dijo.

En el archivo del caso, los investigadores también incluyeron evidencia en forma de testigos víctimas, víctimas de tarjetas de identidad infantil (KIA), así como declaraciones de expertos criminales y psicólogos de la NTB de la Asociación de Psicólogos Indonesios (HIPSI).

Por sus acciones, Semah supuestamente está violando el Artículo 6 Carta C o Artículo 6 Carta B Número 13 de 2022 sobre actos penales de violencia sexual (TPKS).

Anteriormente, el sospechoso fue detenido en el centro de detención del cuidado y evidencia de detención de la policía regional de NTB antes de finalmente ser transferido a Lapas Lombok West. (ENTRE)