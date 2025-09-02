Los estudiantes de USTJ reciben educación a la alfabetización financiera y el seguro.

JayapuraVIVA – PT Jasaraharja PuTera a través de la sucursal de Jayapura muestra una verdadera preocupación por el mundo de la educación en Papua al convertirse en orador invitado en la conferencia pública del Programa del Campus de Merdeka en la Universidad y la Universidad de Tecnología de Jayapura (USTJ).

A esta actividad asistió cientos alumno Majors cruzados presentes para profundizar la visión sobre la alfabetización finanzas y oportunidades de carrera en la industria seguro.

En la ocasión, el equipo de Jasaraharja PuTera dio una imagen integral de cómo la industria de seguros desempeñó un papel en el mantenimiento de la estabilidad de la comunidad, así como para abrir empleos para la generación más joven.

Se invita a los estudiantes a comprender que el sector de seguros no solo está relacionado con la póliza y las reclamaciones, sino que también involucra valores humanitarios, protección y sostenibilidad.

La atmósfera de una conferencia pública tuvo lugar lleno de interacción, con estudiantes activos preguntando sobre las perspectivas profesionales en la industria de seguros y los beneficios de seguros para la vida diaria.

Esta actividad terminó con la presentación de premios del campus a Jasaraharja PuTera Jayapura como una forma de agradecimiento por su contribución al proporcionar educación e inspiración a los estudiantes papú.

«Nuestra presencia en la Universidad de Ciencia y Tecnología Jayapura es una forma de Nyatakomitmen Jasaraharja PuTera en el apoyo a los programas gubernamentales relacionados con la educación financiera. Queremos que los estudiantes papúes vean que el mundo del seguro es un espacio abierto, lleno de oportunidades y relevante para sus necesidades futuras», dijo Eka Jaya Putra, gerente de la rama de Jasaha Puta Jayapura.

Esta actividad es una prueba de que Jasaraharja PuTera no solo está presente como proveedor de servicios de seguros, sino también como socio que está comprometido a imprimir una generación de desafíos inteligentes, competitivos y listos para enfrentar los desafíos globales.

«Jasaraharja PuTera espera que el espíritu de la educación financiera pueda continuar extendiéndose, fortalecer la cultura consciente del seguro en toda Indonesia», dijo.

Jasaraharja PuTera o JRP Insurance, es una subsidiaria de Jasaraharja y está incorporada en Holding Bumn Insurance, Garantía e Inversión de Indonesia Financial Group (IFG), nació y creció como un seguro general líder general en Indonesia durante más de 31 años.

Comenzando su negocio como pionero del seguro de Suretybond y responsabilidad civil en Indonesia, JRP Insurance fortalece su estrategia comercial a través del reenfoque y el desarrollo minorista digital que proporciona productos finales de productos finales y perfectos y necesidades de productos sin interrupciones para el público a través de la plataforma Ezurance.

A través de Ezurance, JRP Insurance participó en alentar la inclusión del sector de servicios financieros para que se vuelva más fácil y más agradable, proporcionando nuevas experiencias de seguro a la comunidad.