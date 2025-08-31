Los estudiantes de UPI Bandung son apuñalados por OTK cuando las personas ayudan a ser golpeadas en el medio de la manifestación

Bandung, Viva – Alumno Se informa que la educación económica en la clase de la Universidad de Indonesia Educación (UPI) llamada Ilham Renal ha experimentado violencia y puñalada De una persona desconocida en medio de una manifestación alrededor del edificio DPRD de Java Occidental, Bandung, el sábado por la noche, 30 de agosto de 2025.

De la información recibida Entre En Bandung, el domingo, Ilham, que tiene un nuevo erudito y también es un conductor de ShopeeFood está en el lugar, pero no participa en la acción masiva.

En ese momento trató de ayudar a alguien que fue golpeado por un grupo de personas gritando pidiendo que se detuviera la acción. Sin embargo, en realidad lo convirtió en una víctima de violencia. Ilham fue golpeado hasta que el casco que llevaba fue liberado y su cabeza fue golpeada.



La masa de los manifestantes dañados por el edificio DPRD de Java Occidental Foto : Cepi Kurnia/Tvone/Bandung

Ilham trató de explicar que no estaba involucrado en la acción, sino que recibió la amenaza de ser secuestrado. Afortunadamente, alguien que no conocía lo ayudó a escapar y lo lleva a la ambulancia.

Ilham afirmó ser consciente del sangrado, pero no esperaba que lo hubieran apuñalado porque se sentía solo un dolor. Después de recibir primeros auxilios en el área de UNUS, fue llevado al área de Unisba y se refirió a RSHS Bandung por tener dificultad para respirar.

Según los informes, el equipo médico de RSHS encontró una herida de arma blanca y también encontró que los pulmones a la izquierda de la inspiración no funcionaban correctamente, finalmente fue operado de inmediato y se estaba recuperando.

Jefe de la Oficina de Información y Comunicación de Servicios (KKIPP) de UPI Vidi Sukmayadi (KKIPP) cuando confirmó que Ilham Renal era un estudiante de UPI.

Vidi explicó que Ilham solo tenía una licenciatura oficial el día antes de experimentar un apuñalamiento de una persona desconocida.

«Fue solo una audiencia judicial el viernes (29/8) y solo obtuvo oficialmente una licenciatura. Actualmente, Alhamdulillah Kang Ilham es estable, se le ha dado medidas médicas. Fue informado de los apuñalamientos anoche alrededor de las 7-8 pm por personas desconocidas (agrupadas) alrededor de Jalan TrunoJoyo», dijo Vidi.

Vidi dijo que durante el incidente, Ilham estaba observando la acción, pero fue arrastrada por una masa de carrera, hasta que finalmente recibió un apuñalamiento de personas desconocidas.

«Apuñalado en la espalda, Alhamdulillah había una misa que ayudó a traer al equipo de salud e inmediatamente fue llevado al hospital», dijo.

Vidi dijo que Ilham estaba psicológicamente devastada a pesar de que era físicamente más estable.

«Si bien esto se centra en la salud de Kang Ilham, la condición de Alhamdulillah es estable, por favor reza», dijo Vidi.

Vidi enfatizó que el campus proporcionaría asistencia legal y apoyo para el tratamiento médico que Ilham necesitaba.

«Acompañamos los aspectos legales y el apoyo para la atención médica. Actualmente esperando la condición de salud de Kang Ilham para el siguiente paso», dijo Vidi. (Hormiga)