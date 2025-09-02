Los estudiantes de Unnes murieron con una cara magullada después de la manifestación, tuvieron delirantes «Mercy señor, no me ganes»

SemarangVIVA – Estudiante de la Facultad de Derecho, Semarang State University (Desenfrenado), Iko Juliant Junior morir En una condición antinatural al asistir a una manifestación en Semarang el sábado 30 de agosto de 2025.

Se informó que IKO Juliant murió el domingo 31 de agosto de 2025, después de recibir tratamiento en el Dr. Kariadi Hospital Semarang. La familia evaluó que la muerte de IKO estaba llena de irregularidades y entregó este caso al Centro de Ayuda Legal (PBH) de la Asociación de Alumni de la Facultad de Derecho (FH) de la UNNES.

Los defensores del Centro de Ayuda Legal (PBH) de la Asociación de Alumni de la FH Unnes, Nauval Sebastian, que se convirtió en el abogado de la víctima, dijo que su partido todavía estaba investigando la causa de la muerte de los estudiantes de IKO.

Estudiante de FH Unnes Iko Julianti Junior murió después de la manifestación en Semarang

Según él, la familia del fallecido no pudo proporcionar una explicación del incidente porque todavía estaba afligido y entregó la ayuda a PBH Ika FH Unnes.

«De la información recibida por la familia, el fallecido murió en un accidente», dijo Naufal a los periodistas el martes 2 de septiembre de 2025.

Sin embargo, Nauval explicó que había muchas irregularidades, incluidas las heridas experimentadas por IKO. De la foto, dio una herida desgarrada en los labios y moretones de Iko en los ojos. Mientras que la familia había recibido un certificado de recepción BB (evidencia) de una motocicleta debido a un accidente.

«Hubo una herida de hematoma que parecía ser nuestra sospecha de que estábamos heridos, no un accidente.

Nauval dijo que la cronología del incidente comenzó cuando la víctima partió de su casa en el área de Ngaliyan, Semarang City, hasta que se informó que murió. La víctima que fue miembro del Consejo Representante Estudiantil (DPM) se despidió de ir después de la acción el sábado por la tarde, 30 de agosto de 2025, con una chaqueta de alma mater.

No ha recibido información sobre la ubicación de la víctima después de la demostración. Sin embargo, la víctima se había despedido de la familia para recoger a su amigo que fue detenido en la Policía Regional Central de Java el sábado por la noche.

Sin embargo, el domingo por la mañana, 31 de agosto de 2025, alrededor de las 3:15 WIB, la víctima fue entregada en estado crítico por vehículos BRIMOB al Hospital Dr. Kariadi Semarang. IKO se había sometido a una cirugía porque el bazo estaba dañado.

«Todavía verificando si Brimob pasó porque los oficiales a los que ayudó o qué. Lo que estaba claro fue que no podíamos contactar a la policía», explicó.

También todavía está tratando de obtener información e investigaciones para abrir el velo de la muerte de IKO. El testigo clave, a saber, el amigo de IKO sigue siendo crítico y hospitalizado.

«En este momento no ha podido porque los testigos clave todavía están siendo tratados, aún críticos y traumatizados que escuchamos la información más reciente sobre la mandíbula lesionada, ya sea por cizallamiento o algo, por lo que es difícil comunicarse», agregó Naufal.

Informe: Didiet Cordiaz/Tvone Semarang