Los estudiantes de Unnes fueron asesinados después de ser escoltados por Brimob al hospital, aquí está la explicación de la Policía Regional de Java Central

Semarang, Viva – una persona alumno Universidad Estatal Semarang (Desenfrenado) Llamado IKO Juliant Junior, murió con heridas graves después de ser tratado y tratado en el Hospital Doctor Kariadi en Semarang.

Leer también: La policía regional de Java Central se asegura de que los estudiantes de Unnes murieron en un accidente



Este incidente se convirtió en un signo de interrogación porque la víctima que había seguido anteriormente la manifestación en Semarang al usar una chaqueta de alma mater, fue llevado al hospital en un estado de lesiones graves por el personal de Brimob.

Había difundido las noticias especuladas de que IKO se convirtió en víctima de violencia después de la manifestación. Esto fue aclarado por la Policía Regional Central de Java.

Leer también: Se examinaron 10 testigos relacionados con la muerte de los estudiantes de Amikom durante una manifestación en la sede de la policía de bricolaje





Estudiante de FH Unnes Iko Julianti Junior murió después de la manifestación en Semarang

Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional Central de Java, el comisionado principal Pol Artanto enfatizó que la víctima murió como resultado accidente Y no relacionado con la demostración de que en ese momento tuvo lugar.

Leer también: Los estudiantes de Unnes murieron con una cara magullada después de la manifestación, tuvieron delirantes «Mercy señor, no me ganes»



Confirmó a los miembros de Brimob que dirigieron a la víctima al Hospital Kariadi en Semarang.

Pero, dijo Artanto, el personal de Brimob trajo a IKO porque fue víctima de un accidente de tráfico en el veterano de Jalan Semarang. Durante el incidente, los miembros de Brimob estaban en el lugar en el contexto de la seguridad después de las manifestaciones.

El accidente ocurrió el 31 de agosto de 2025 de la mañana, en el veterano de Jalan, Semarang City, a unos cientos de metros de la sede de la policía central de Java.

«Los miembros en el campo trajeron a las víctimas de este accidente de tráfico al Hospital Kariadi para recibir tratamiento médico», dijo Kombes Artanto en la sede de la Policía Central de Java, el martes 2 de agosto de 2025.

Según Artanto, ocurrió un accidente que involucró dos motos. Las motocicletas Vario conducidas por Fiki y Aziz colisionaron con motos supra conducidas por IKO (víctimas que luego murieron) e Irham.

«Los vehículos Vario que fueron abordados o conducidos por el hermano Fiki y Aziz fueron golpeados a alta velocidad por los vehículos supra conducidos por el hermano Iko (fallecido) e Irham», dijo

Como resultado de la colisión, las cuatro víctimas resultaron heridas. Artanto dijo que IKO sufrió heridas graves y condición crítica cuando fue llevado de urgencia al hospital, y luego murió el domingo por la tarde.

En la actualidad, los investigadores policiales todavía están explorando este caso. Dos personas, supuestamente relacionadas con los accidentes, estaban siendo interrogadas en la policía de Semarang.

Mientras tanto, la Asociación Familiar de Alumnos de la Facultad de Derecho (IKA-FH) de la Universidad Estatal de Semarang (UNNES) está explorando la muerte de IKO Juliant Junior, FH UNNE Student Class of 2024.

La familia cree que hay una irregularidad de la muerte de Iko. Miembro del Centro de Ayuda Legal IKA-FH Unnes (PBH), Naufal Sebastian reveló que había muchas irregularidades, incluidas las lesiones sufridas por IKO.

De la foto, dio una herida desgarrada en los labios y moretones de Iko en los ojos. Mientras que la familia había recibido un certificado de recepción BB (evidencia) de una motocicleta debido a un accidente.

«Hubo una herida de hematoma que parecía ser nuestra sospecha de que estábamos heridos, no un accidente.

Nauval dijo que la cronología del incidente comenzó cuando la víctima partió de su casa en el área de Ngaliyan, Semarang City, hasta que se informó que murió. La víctima que fue miembro del Consejo Representante Estudiantil (DPM) se despidió de ir después de la acción el sábado por la tarde, 30 de agosto de 2025, con una chaqueta de alma mater.

Según Naufal, antes de la noche, Iko había regresado a casa. Pero alrededor de las 23:00 Wib, el fallecido fue nuevamente con su amigo en una motocicleta.

«Según la información que recibimos, quería seguir a sus amigos que fueron arrestados en la policía regional», explicó Naufal.

Sin embargo, el domingo por la mañana, 31 de agosto de 2025, alrededor de las 3:15 WIB, la víctima fue entregada en estado crítico por vehículos BRIMOB al Hospital Dr. Kariadi Semarang. IKO se había sometido a una cirugía porque el bazo estaba dañado.

«Todavía verificando si Brimob pasó porque los oficiales a los que ayudó o qué. Lo que estaba claro fue que no podíamos contactar a la policía», explicó.

También todavía está tratando de obtener información e investigaciones para abrir el velo de la muerte de IKO. El testigo clave, a saber, el amigo de IKO sigue siendo crítico y hospitalizado.

«En este momento no ha podido porque los testigos clave todavía están siendo tratados, aún críticos y traumatizados que escuchamos la información más reciente sobre la mandíbula lesionada, ya sea por cizallamiento o algo, por lo que es difícil comunicarse», agregó Naufal.

Afirmó que PBH IKA-FH Unnes llevará a cabo un título de caso para verificar la información, los hallazgos y la validez de la evidencia existente.

Informe: Teguh Joko Sutrisno