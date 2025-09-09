Los estudiantes de RI murieron cuando acompañados por funcionarios en Austria, el Ministerio de Asuntos Exteriores reveló la causa

Yakarta, Viva – Ministerio de Asuntos Exteriores (Ministerio de Asuntos Exteriores) Ri confirma que una persona alumno Indonesia, Muhammad Athaya Helmi Nasution, murió en Viena, AustriaAl acompañar oficina RI visitó allí a fines del mes pasado.

Según el Director de Protección del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Judha Nugraha, respondió las preguntas de los periodistas el martes, Athaya fue estudiante en la Universidad de Hanze en Groningen, los Países Bajos, y murió al acompañar la visita de la delegación oficial indonesia en Austria en el contexto de una reunión con las autoridades locales.

Afirmó que después de que la embajada de Indonesia en Viena se enteró de las noticias sobre la muerte de Athaya el 27 de agosto de 2025, la embajada indonesia se comunicó inmediatamente con las partes relacionadas y brindó asistencia para cuidar a los cuerpos de los estudiantes indonesios para regresar.

Director de Protección del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Judha Nugraha. Foto : Antara/Azmi Samsul Maarif/PRI

«La embajada indonesia en Viena ha coordinado con las autoridades locales, y se obtiene información que, en base a los resultados de la autopsia, el fallecido murió de supuestas convulsiones o Sospecha de incautación«Sosten a Judá.

La embajada indonesia en Viena, después de coordinar con la familia, brindó asistencia consuliana en forma de manejo de documentos y coordinando con las autoridades locales. El proceso de comercialización del cuerpo también se llevó a cabo con la ayuda de la comunidad islámica indonesia en Viena, dijo el director del Ministerio de Asuntos Exteriores de PWNI.

«A medida que la familia demanda, el cuerpo del fallecido fue devuelto a la patria el 4 de septiembre de 2025», dijo Judha, y agregó.

Por la muerte de Athaya en Austria, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia transmitió un profundo dolor, dijo.

Judha también se aseguró de que la asignación del comité que se originó en los estudiantes para ayudar a la visita «El todo fue administrado directamente por el EO (Organizador de eventos) desde Indonesia».

El caso de la muerte de Athaya al acompañar la visita de los funcionarios indonesios en Viena recibió una amplia respuesta del público, incluso de la Asociación de Estudiantes de Indonesia (PPI) en los Países Bajos que rápidamente publicaron una declaración de su actitud el 8 de septiembre.

En la declaración que subieron en las redes sociales, el PPI holandés dijo que Athaya, que era su miembro, probablemente murió debido a «picaduras de calor relacionadas con la falta de líquidos y la ingesta nutricional y la fatiga» después de las actividades como una guía de día.

El PPI holandés lamentó que el EO no conociera a la familia del difunto que llegó a Viena y, en cambio, continuó su evento como de costumbre, incluso hasta que su familia sintió que había una «indicación de cubrir» las actividades seguidas de Athaya.

También declararon el rechazo del uso de estudiantes en tales actividades sin una garantía y mecanismo claros e instaron a la responsabilidad de las partes relacionadas por la muerte de Athaya. (Hormiga)