Los estudiantes de PPDS están exprimidos a RP. 200 millones por mes

Bandung, Viva – El Ministro de Salud (Menkes) Budi Gunadi Sadikin expresó una profunda preocupación por la violencia aún rampante y la presión excesiva experimentada por los estudiantes del Programa de Educación de Doctor Especialista (PPDS). Mencionó, varios casos incluso provocaron suicidio hasta la muerte.

«Ha habido varios casos que han muerto, y también hay quienes intentan suicidarse debido a la presión y la práctica de la violencia que experimentaron», dijo Budi en una sesión de entrevista después del seminario nacional sobre la prevención de las prácticas de violencia y las violaciones éticas en el entorno de salud, Bandung, Java West, viernes (22/22/2025)

Seminario nacional sobre prevención de prácticas de violencia y violaciones de ética en el entorno de salud Foto : Cepi Kurnia/Tvone/Bandung

No solo eso, el Ministro de Salud también reveló la existencia de prácticas de extorsión llevadas a cabo por personas mayores a sus juniors. Un caso ocurrió en la Universidad Diponegoro, donde sus mayores pidieron a diez víctimas que depositaran hasta Rp200 millones por mes.

«Si esta práctica se deja sin control, puede alcanzar miles de millones de rupias en cierto tiempo. Esto es muy perjudicial para la integridad de nuestro sistema educativo», dijo Budi.

Como paso concreto, el Ministerio de Salud llevará a cabo una evaluación integral del sistema educativo especializado en el médico. Los pasos a cobrar; La formación de una ruta de consulta especial para estudiantes, supervisión de horas de aprendizaje y horas de trabajo y controles de salud mental regularmente.

Budi enfatizó que la colaboración cruzada entre el Ministerio de Salud, los Funcionarios de la Ley e Instituciones educativas es muy importante para crear un entorno de aprendizaje seguro, saludable y humano para los candidatos especiales.

«Queremos crear un sistema de educación para la salud que no solo sea inteligente, sino también con integridad y humano», dijo. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandung)