Los estudiantes de la escuela vocacional en Tangerang murieron después de participar en la manifestación en el DPR

Yakarta, Viva – una persona alumno SMK Origen de la aldea de Pematang, Tigaraksa, regencia Mandarg, morir Supuestamente después de estar involucrado en un motín de demostración en el área de DPR/MPR RI el jueves 28 de agosto de 2025.

Estudiante llamada Andika Lutfi Falah (16), es una estudiante de Clase XI en la 14a Regencia de la Escuela Secundaria Vocacional (SMK). Andika murió después de someterse a un tratamiento intensivo en el Hospital Dr. Mintoharjo (RS), Yakarta, desde el viernes pasado.

Sugiono, presidente de RT 02/06 Puri Bidara Permai, Tigaraksa, Regencia Tangerang, dijo que la familia recibió información sobre su hijo a la víctima el sábado 30 de agosto de 2025, e inmediatamente visitó a la víctima en el Hospital Mintohardjo.

Varios estudiantes mientras caminan para unirse a la manifestación frente al DPR

Basado en los resultados de la declaración del equipo médico a la familia de que la víctima cuando se maneja sufrió heridas graves en la parte posterior de la cabeza debido a un impacto de objeto contundente. Por lo tanto, el fallecido experimentó una condición inconsciente que era lo suficientemente larga como para ser declarada muerta.

«Cuando estaba en el hospital, ya era crítico. Y había entrado en la sala de la UCI durante casi un día y una noche», dijo Sugiono

Según Sugión, los padres del fallecido anteriormente no sabían que el difunto Andika había estado involucrado en los disturbios en Yakarta. Porque la víctima solo se despidió de la familia que realizaba actividades de rutina en la escuela.

«La familia no sabía que el fallecido se fue a Jakarta para participar en la acción», dijo.

En el caso de la muerte de Andika, la familia había acordado no proceder al proceso de investigación o canales legales. Porque, toda la familia declaró que aceptaron los eventos experimentados por sus hijos.

Además, la familia también se disculpó tanto como sea posible relacionada con las acciones y la participación del difunto en el incidente de los disturbios masivos de la manifestación.

«La familia no hace un seguimiento de este caso. Alhamdulillah, es sincero con este incidente y se convierte en nuestro aprendizaje, no dejes que esto vuelva a suceder», dijo.

Andika es conocido como hijo de una familia simple. Su padre trabaja como vendedor de café móvil, mientras que su madre es ama de casa. «Es bien conocido, la responsabilidad en el trabajo y, de hecho, socializar también es buena», dijo. (Hormiga)