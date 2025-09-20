Los estudiantes de la Academia de Liderazgo Verde visitan los tubos de armonía verde Riau, plantando árboles en nombre

Pekanbaru, Viva – Polda Riau invitar al alumno La Academia de Liderazgo Verde para visitar los Tubos Harmoni Green (THH), un Centro de Educación Ambiental en la Policía Regional de RIAU.

El comisionado de policía regional de Karo Hr Riau, Anissullah M. Ridha, dio la bienvenida a los estudiantes directamente y expresó su orgullo por la visita.

Según él, la participación de los estudiantes es un medio importante para mantener el espíritu de sostenibilidad para el futuro.

«A través de esta visita, esperamos que los estudiantes no solo aprendan sobre la importancia de proteger la naturaleza, sino que también pueden ser un agente educativo que transmite el espíritu de sostenibilidad al entorno circundante», dijo a los periodistas, el sábado 20 de septiembre de 2025.



Academia de Liderazgo Verde Mahasiswa

Explicó que originalmente era una instalación de capacitación que pertenecía al DPP que no había sido bien administrado. Gracias al apoyo del jefe de policía de RIAU, esta instalación se convirtió en un centro de capacitación comunitaria, así como a un banco Árbol.

Hasta ahora, se han recolectado 10,000 semillas, con alrededor de 300 semillas se han distribuido a los taxistas de motocicletas en línea en la Policía Regional de RIAU y a la Unidad TNI.

Los receptores de semillas dan testimonios de que las semillas se plantan con amor, como una manifestación de concreto del medio ambiente.

No solo funciona como un lugar de guardería, sino que también se convierte en un centro para la educación ambiental que se dirige a varios grupos. Los niños de jardín de infantes y de primaria a menudo están invitados a aprender a plantar semillas, luego se les pide que diga la experiencia a sus familiares y amigos.

«Plantar un árbol no solo plantar troncos vivos, sino plantar expectativas futuras. Mientras más jóvenes involucren, más fuerte es su vínculo con la naturaleza», agregó Anissullah.

Durante esta visita al estudiante, la policía regional de RIAU también entregó las plántulas de los árboles simbólicamente. Las semillas serán plantadas por el equipo de tubos de armonía verde, mientras que los estudiantes aún serán contactados nuevamente para monitorear el desarrollo de árboles plantados en su nombre.

Este sistema está diseñado para que los estudiantes se sientan directamente involucrados y tengan un vínculo emocional con el medio ambiente.

Además, la policía regional de RIAU también se proyecta como un lugar de capacitación y empoderamiento. Aquí los miembros de la Policía Nacional recibirán capacitación para plantar maíz para apoyar la seguridad alimentaria nacional, después de que anteriormente la cosecha se evalúa aún no es óptima. Todos los jefes de policía de Kapolsek Riau están planeados para participar en esta capacitación.

THH también funcionará como un lugar de preparación para los miembros que ingresan a la jubilación, para que tengan nuevas habilidades, como criar ganado, agricultura o gestión de negocios productivos.

Esto se debe a que, además de que también hay un banco de árboles, también hay instalaciones para granjas de pollos, cabras, viveros de pescado, viveros y otras capacitación.

Además, los miembros que se someten a coaching especial de ProPam se dirigirán a participar en actividades positivas en THH.

El concepto de Thh en sí no solo almacena semillas, sino que crea un ecosistema verde medido. Cada semilla distribuida se registrará con un sistema digital y un código QR que registra árboles, plantando ubicaciones, a quienes los cuidan.

Esta transparencia garantiza la sostenibilidad del movimiento verde que involucra a muchos partidos, que van desde el público en general, los estudiantes, las comunidades de los amantes de la naturaleza, el mundo de los negocios, hasta el gobierno local.

«Si amamos la naturaleza, entonces la naturaleza nos amará. Por lo tanto, abrimos el espacio de entrada de los estudiantes para que el programa de tubo de armonía verde sea más útil y significativo para todas las partes», concluyó Kombes Anissullah.