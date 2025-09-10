Los estudiantes de Kalimantan instaron a PDIP eliminar a Deddy Sitorus y Lasarus del DPR

Yakarta, Viva – Dos miembros RPD Ri de Pdipa saber Deddy Sitorus y Lasarus se considera degradante de la dignidad de la gente de Kalimantan.

Esto fue dicho por Marselinus, que es el coordinador de campo de la alianza Alumno Cuidando a las personas que realizaron una manifestación frente a la oficina de PDI Perjuangan DPP, Yakarta. En su discurso, Marselinus enfatizó que esta acción era una forma de protesta contra los dos miembros del Parlamento Indonesio del PDIP para su declaración.

«Vinimos de Kalimantan para entregar directamente la decepción de la comunidad. Deddy Sitorus dijo que dijo: ‘No comparemos a los miembros del DPR-RI con su pueblo.

Además de Deddy, continuó, Lasarus también se destacó porque consideraron que LasaRaus no era factible

«El comportamiento de Lasaraus que los bailes celebra los aumentos salariales, mientras que las personas luchan por enfrentar la presión económica, es una forma de traición al mandato del pueblo. También exigimos que Lasaraus se desestimen inmediatamente de su posición como miembro del DPR», dijo Marselinus.

Esta acción pacífica recibió una escolta apretada por la policía. Marselinus enfatizó que si las demandas no fueran seguidas, su partido estaba listo para mantener más medidas a escala nacional.

«Esto no es solo una cuestión de Kalimantan. Esto es una cuestión de autoestima a la gente de Indonesia. Continuaremos moviéndonos hasta que aquellos que insultan a las personas reciben sanciones estrictas», dijo.