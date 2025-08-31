Los estudiantes de Amikom murieron durante una manifestación caótica en la sede de la policía de bricolaje

YogyakartaVIVA – Alumno Universidad de Amikom Yogyakarta, Rheza Sendy Pratama (21), morir Al asistir a la manifestación frente a la sede de la Policía Regional de Yogyakarta (DIY) el domingo 31 de agosto de 2025, por la mañana.

Rheza, una clase de 2023, el programa de estudios de comunicación fue enterrado en TPU Sasanalaya Jatisari, Mlati, Sleman. Cientos de dolientes, la mayoría de los estudiantes y activistas, ayudaron a entregar a los fallecidos a su última visión.

Esta triste noticia provocó una ola de preocupación, especialmente de los estudiantes que son miembros del Foro BEM en DIY. A través de cargas en la cuenta oficial de Instagram @ForumbemedEDIY, Expresaron sus condolencias y exigieron claridad sobre el trágico incidente.

Amikom Yogyakarta Estudiante, Rheza Sendy Pratama Dio

«Todos los foros de BEM DIY también se afligimos.

En la carga, Bem Diy reveló la cronología de la muerte de Rheza. Se explicó que Rheza también asistió a una manifestación masiva que hacía eco en Yogyakarta el domingo 31 de agosto de 2025. Rheza también estuvo presente como parte de las filas de las luchas estudiantiles.

«En medio de una situación caótica, la moto que montaba murió cuando estaba a punto de darse la vuelta. De repente, las autoridades dispararon gases lacrimógenos, haciendo que Rheza cayera. Su colega de huellas logró huir, pero Rheza que estaba mintiendo en realidad se acercó a la policía hasta que su vida ya no fue ayudada», dijo «, dijo», dijo «, dijo

La víctima fue llevada al Hospital General de Sardjito, pero su vida ya no podía ser ayudada. Según la declaración de la familia del hospital, Rheza fue declarado muerto el domingo por la mañana, a las 07.00 WIB.

De la narrativa de la familia, se encontraron varios moretones en todo el cuerpo de la víctima. Se sospecha que la fuga de la cabeza y el cuello son un tramo roto de zapatos PDL. También hay heridas de incisión y ampollas en las manos y pies de la víctima.

Sin embargo, la familia rechazó la autopsia de las víctimas. La familia había dejado la partida de la víctima y lo había enterrado el domingo por la tarde.

«Esta muerte no es solo un dolor para la familia, sino también un látigo para todos nosotros. Un estudiante, un hijo de la nación, no se debe a una enfermedad o una calamidad ordinaria, sino a una cantidad de lucha que debería mantenerse», escribió Bem Diy