Los estudiantes conocen la comida obsoleta, que todavía se comen por el hambre

Soe, vive – Hasta 331 alumno Dominado por estudiantes de primaria y Paud en SOE, Regency Timor central del surProvincia de East Nusa Tenggara (NTT), experimentando envenenamiento Después de comer el menú Comer nutritivo gratis (Mbg) distribuido por la escuela el viernes 3 de octubre de 2025.

Leer también: 20 estudiantes en East Yakarta MBG Envenening, Gobierno provincial Llame a Sppg Langgar SOP



Según los datos policiales publicados el viernes por la noche, cientos de víctimas de envenenamiento fueron tratados en cuatro lugares diferentes, a saber, el Centro de Salud de la Ciudad de SOE (10 personas), el Hospital SOE (154 personas), la oficina de TTS Regency PRKP (15 personas) y SD GMIT SOE 2 (152 personas).

The data shows that the most victims came from SD GMIT SOE 2 as many as 195 students, followed by SD Oenasi (44 people), SD Inpres Soe (33 people), TK Oenasi (20 people), SD Advent (14 people), posyandu maleset (12 people), posyandu new city (6 people), posyandu bhayangkara (3 people), as well as posyandu persona no corporativa.

Leer también: Víctimas de envenenamiento de MBG en el sur de Timor NTT aumentó a 331 estudiantes





Los estudiantes en el sur de Timor Central NTT fueron tratados en una carpa de emergencia después del envenenamiento de MBG

El puesto en el Hospital General Regional de SOE (RSUD), South Central Timor, inicialmente acomodó a 154 personas, actualmente 24, el puesto de Polres en BKD acomodó a 15 personas antes, todavía 15 personas fueron tratadas, el puesto de escuela primaria GMIT 2 fue originalmente 152 y 9 personas se fueron, y el Centro de Salud de la Ciudad de SOE sigue siendo 10 personas.

Leer también: Envenenamiento de MBG, docenas de estudiantes de primaria en el sur de Timor NTT fueron trasladados de urgencia al hospital



«El número total de víctimas de envenenamiento a 331 personas, con 273 personas se ha recuperado y regresado», dijo el jefe de policía de TTS AKBP, Hendra Dorizen, a los periodistas el sábado 4 de octubre de 2025.

Todas las víctimas se quejaron de síntomas como mareos, vómitos, diarrea, náuseas y dolor abdominal.

Este MBG fue proporcionado por SPPG SOE 1 City, propiedad de la Fundación Timorana Mandiri Care ubicada en Jalan Ki Hajar Dewantara, Village Kota Baru, Distrito de la Ciudad de Soe, con un total de 3.026 beneficiarios.

Soto Chicken rancio

Adrias Halla, la maestra de SD Inpres Oenasi, declaró que el pollo Soto huele a comida que ha sido dañada. Había persuadido a sus alumnos para que no lo comieran, o trajeron a casa como comida para perros o cerdos.

«Pero porque hambriento hace que los estudiantes sigan comiendo», dijo Halla a los periodistas

Mientras tanto, el jefe de la oficina de educación de TTS Regency, Musa Benu, reveló que la escuela secundaria SOE 1 State y SMP Negeri 3 Soe se negó a aceptar MBG el viernes porque el menú que se entregó emitió un aroma desagradable que indicaba que la comida comenzó a obsesiones.