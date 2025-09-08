Los estrenos de ‘Lovely Day’ de Philippe Falardeau, Hits Market, Fests

Director Philippe FalardeauLa visita sigilosa a Toronto el fin de semana pasado para asistir a dos calurosamente recibidas por la tarde de su «Lovely Day», un título de adquisición, que dejó poco tiempo para el aclamado director canadiense de «Monsieur Lazhar» nominado al Oscar 2012 para conversar.

Gracias al dolor de garganta de Falarardeau y una voz que desaparece rápidamente, todas las entrevistas de los medios fueron canceladas, guarda una conversación con VariedadDurante el cual reveló que estuvo cerca de cancelar la producción en su nueva película el otoño pasado en medio de filmar las escenas de la boda, con el elenco completo y los extras en cubierta, cuando llegaron las noticias de que Israel estaba dirigiendo ataques aéreos en el Líbano.

Adaptado del escritor de Montreal (también el coguionista de guiones) la novela autobiográfica de Alain Farah «Mille Secrets Mille Dangers», el drama de la familia cómica de Montreal-set sigue a Alain (Neil Elias): una segunda generación de escritor canadiense canadiense con la ansiedad clínica divorciada y una enfermedad intestinal, a través de la enfermedad cotidiana y el montaje, el día de la segunda generación, el día de la herida de la mano de la mano, el día de la herida de la espirra. (Rose-Marie Perreault) En el histórico Saint Joseph’s Oratory on the Pinnacle Monte Royal de la ciudad.

«Llegué al set por la mañana y los miembros del elenco libanés tienen caras largas porque no han dormido», dijo Falardeau, en su primera entrevista sobre la película. «Estaban hablando por teléfono con familiares en el Líbano, tratando de averiguar quién todavía está vivo y quién tiene que mudarse. ¿Y luego les pido que disparen una tonta escena de bodas? Se sintió mal».

Pero Hiam Abou Chedid, con sede en Líbano, quien interpreta a la madre de Alain, le dijo a Falardeau que la película era exactamente lo que ella y los otros miembros del elenco libanés necesitaban. «Ella dijo: ‘Necesitamos sentir que la vida está sucediendo, necesitamos participar en algo que no sea político porque nuestra vida siempre es política’.

«Todos me dijeron que querían participar en el arte que no trata con la guerra en el Medio Oriente para mostrar al resto del mundo que la guerra no los define».

Unos días antes de su vuelo a Montreal, actor libanés Georges KhabbazLa estrella de la película de la competencia de Berlín de Ameer Fakher Eldin «Yunan», estaba en Beirut haciendo una obra de teatro cuando Falardeau llamó.

«Dije: ‘George, ¿qué va a pasar si el aeropuerto se cierra?’ Y él dijo: «Voy a llevar un bote a Chipre, y tomaré un avión desde allí», y estaba muy tranquilo «, dijo Falardeau.

«Sentí firmemente que debería estar haciendo una película políticamente comprometida, no esta comedia sobre la ansiedad, pero me aseguraron que debería continuar».

La película es producida por Kim McCraw y Luc Déry de Montreal Micro_Scope; La nueva división internacional de su compañía tiene derechos mundiales fuera de Canadá. Anick Poirier, un reconocido ejecutivo de ventas en Sevilla y Sphere International, es las principales ventas. Les Films Opale y Entract se enviarán conjuntamente en Canadá.

«Esta es una película importante para nosotros, y estamos ansiosos por ver las reacciones fuera de Toronto», dijo Déry Variedad antes del festival.

Falardeau puede tener una respuesta. Conocido por trabajar estrechamente con las comunidades locales al contar historias de inmigrantes como «Lazhar», «The Good Lie» y otras películas, el director dijo que se tardó un tiempo en tener una verdadera diversidad en el cine y la televisión, pero ahora está sucediendo.

«Necesitamos comenzar a presentar a nuestros actores en cualquier tipo de papel: la ex novia, la directora de un banco», dijo. “Una mujer en la proyección esta tarde me dijo que nació en Canadá, pero sus padres son inmigrantes de Italia, y sintió que estaba viendo una película italiana sobre el matrimonio.

«Es por eso que creo que dimos en cuenta la cabeza con esta historia sobre inmigrantes de segunda generación, sin importar lo que la gente de la comunidad se reconocerá a sí mismas».