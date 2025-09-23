Los estanques empresariales enfatizan que el caso radiactivo de los camarones puede perturbar la cadena de suministro nacional

Yakarta, Viva -Calandante de los jóvenes agricultores indonesios (PMI), Rizky Darmawan reveló, el problema de la contaminación radiactiva de cesio-137 (CS-137) en el producto camarón Indonesia vuelve a perseguir industria Pesca nacional.

Este caso estaba sobresaliendo desde la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) el 14 de agosto de 2025 alerta de importación Contra Pt Bahari Makmur Sejati (BMS), uno de los mayores exportadores y exportadores de camarones en Indonesia con instalaciones en Cikande, Serang, Banten.

Por otro lado, según él, la decisión del gobierno de liberar el contenedor de productos de camarones BMS a mercado Causa doméstica nueva ansiedad. Este paso debe estar acompañado de plena transparencia.

«La prueba de prueba debe ser abierta y cuantitativa», dijo Rizky a partir de su declaración, martes 23 de septiembre de 2025.

Rizky dijo que si el gobierno cree que el producto es seguro, los resultados de la prueba deben publicarse oficialmente para convencer al mercado, incluida la FDA. Sin transparencia, la liberación de contenedores realmente está en riesgo de desencadenar el miedo en el mercado exportar y doméstico.

La resolución poco clara de este caso comenzó a tener un amplio impacto. La terminación de las operaciones de fábrica BMS ha reducido la absorción industrial contra las cosechas de estanques. La producción a nivel de agricultores continúa, pero las ventas se ven obstaculizadas porque la mayoría de los camarones producidos en Indonesia están destinados a las exportaciones.

Para el registro, Shrimp es el mayor contribuyente de divisas de todas las exportaciones de pesca de Indonesia, con un valor de exportación de alrededor de US $ 1.68 mil millones en 2024. Con la mayoría de los productos de camarones exportados a los Estados Unidos, la interrupción del acceso al mercado tiene el potencial de tener un gran impacto en la economía nacional y el bienestar de millones de agricultores.

PMI señaló que el precio de los camarones en varias regiones, especialmente Aceh y Medan, cayó dramáticamente, pero las ventas siguieron siendo difíciles. «Si esta condición continúa avanzando, los precios pueden caer cada vez más caer y amenazar la sostenibilidad de los agricultores», dijo Rizky.

Además, según Rizky, el problema distribuyó que algunos grandes minoristas en los Estados Unidos comenzaron a posponer e incluso cancelar los pedidos de Indonesia, lo que hace que muchos agricultores elijan posponer el próximo ciclo de producción para evitar mayores pérdidas.

PMI espera que el gobierno realice inmediatamente una prueba de laboratorio integral, publique los resultados oficialmente y comunique los pasos dados, incluidas la explicación de las causas de los esfuerzos de contaminación y prevención para que casos similares no se repitan.

«La transparencia y la claridad de este paso son muy importantes para restaurar la confianza del mercado y mantener la sostenibilidad de la industria nacional de camarones», agregó.