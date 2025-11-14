¡Los estándares de seguridad infantil en los juegos en línea en Indonesia están listos para mejorarse!

Jacarta – Esfuerzos para fortalecer protección niño en el espacio digital ha vuelto a ser el foco principal gobierno. El Ministerio de Comunicaciones y Digital (Kemkomdigi) destacó su compromiso de reforzar los estándares de seguridad en las plataformas gimnasio en línea en Indonesia a través de la colaboración estratégica con asociaciones y empresas de juego líderes, tanto locales como internacionales.

El director general de Supervisión del Espacio Digital del Ministerio de Comunicaciones y Tecnología, Alexander Sabar, cree que las cuestiones de seguridad digital, especialmente las relacionadas con los juegos en línea, están cada vez más en el foco de la opinión pública.



Ilustración de seguridad cibernética.

Según él, el progreso es rápido industria Los juegos deben equilibrarse con políticas firmes pero aun así apoyar la innovación.

«Las condiciones exigen que actuemos de forma rápida y mensurable. Sin embargo, aún es necesario abrir el diálogo con la industria para que nuestro ecosistema digital sea seguro, sin obstaculizar la innovación», dijo Alexander, citado por VIVA de Entre Jum’at, 14 de noviembre de 2025.

Estos pasos para fortalecer la colaboración se transmitieron ante una audiencia a la que asistieron más de 20 empresas y editores de juegos, incluidos grandes nombres como Tencent, Garena, AGI, Megaxus, Agate, Nintendo y Playstation.

Esta reunión es un impulso importante para armonizar el entendimiento sobre la protección infantil y la implementación de estándares de seguridad digital en el sector del juego en línea.

Los actores de la industria expresaron su agradecimiento por la apertura del gobierno, al tiempo que enfatizaron su disposición a apoyar la implementación del Reglamento Gubernamental número 17 de 2025 sobre la Gobernanza para la Implementación de Sistemas Electrónicos en la Protección Infantil (PP TUNAS).

Estas regulaciones cubren una serie de aspectos importantes, como la clasificación por edades de los juegos, el fortalecimiento del sistema de moderación de contenido, la implementación de funciones de control parental y el aumento de la educación de los padres sobre el uso saludable de los juegos.

Alexander explicó que PP TUNAS es la principal base jurídica para proteger a los niños en el entorno digital. Mientras tanto, el Sistema de Clasificación de Juegos de Indonesia (IGRS) funciona como una guía técnica para clasificar juegos según grupos de edad.

Considera que la armonización entre ambos es un paso crucial para crear reglas que sean claras, simples y que no se superpongan entre sí.

«El PP Tunas regula los estándares mínimos de seguridad, desde la verificación de la edad, limitando las funciones de riesgo, hasta el seguimiento de los contenidos. Todo ello tiene como objetivo hacer que el espacio digital sea seguro y adecuado para los niños», afirmó.